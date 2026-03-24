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Estudiantes vs Central Córdoba | Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha

Estudiantes vs Central Córdoba | Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha
Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

24 de Marzo de 2026 | 03:33
Edición impresa

8

TIAGO PALACIOS

Como en la noche de Mendoza, Tiago Palacios volvió a ser el jugador más desequilibrante del equipo. Ayer dejó en claro que está recuperando el nivel de aquel Palacios del torneo pasado, y el que fue importante en las ultimas conquistas del Pincha. De esta manera, mostró credenciales de ser una pieza indispensable para este equipo.

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5

SIN PLENITUD FÍSICA, CETRÉ ESTUVO LEJOS DE SU MEJOR VERSIÓN

La condición física no le permitió mostrar su mejor versión. Estuvo incómodo y no se lo vio al cien por ciento. Intentó desnivelar por la banda pero no consiguió buenos frutos.

 

5

PARTIDO IRREGULAR DE NICOLÁS RAMÍREZ CON DISTINTOS MATICES

Intentó mantener el partido controlado, pero sin una línea clara de gestión en varios tramos del encuentro. Tuvo algunos errores de apreciación, y tomó decisiones sin criterio consistente.

 

------------------------------

 

Fabricio Iacovich (6)
No sufrió en las pocas llegadas que generó el rival. Aunque en las pelotas aéreas mostró cierta fragilidad.

Eric Meza (6)
Tuvo un primer tiempo con buenas apariciones en el ataque, con llegada y disparo.

Leandro González pirez (6)
Firme en los cierres, pese a tener poco trabajo por las escasas llegadas de Central Córdoba.

Tomás Palacios (7)
Un caballero en las salidas, con simpleza y sin presión. Bien en los cortes. Al igual que González Pirez tuvo poco trabajo.

Eros Mancuso (6)
Movedizo en la ofensiva, perfilándose bien. A pesar de jugar a pierna cambiaba, no sufrió en el retroceso.

Ezequiel Piovi (6)
Se encargó de ordenar el mediocampo, dio varias indicaciones durante el primer tiempo.

Mikel Amondarain (7)
Tuvo mucha movilidad. Pisó el área en reiteradas ocasiones, y tuvo su premio, convirtiendo su primer gol con el Pincha. Además hizo un buen trabajo en la disputa del balón.

Alexis Castro (7)
De menor a mayor. Tuvo un primer tiempo sin mucha acción, pero quedó en el olvido tras el gol de tiro libre.

Tiago Palacios (8)
Volvió a recuperar el nivel de finales del torneo pasado. Tuvo más acción en el complemento, siendo clave en todo el frente de ataque. De esta manera vuelve a ser indispensable para el equipo.

Edwuin Cetré (5)
Jugó con una marcha menos, se lo notó con una molestia que no le permitió exprimir su talento.

Guido Carrillo (6)
Bajó bien todas las pelotas para sus compañeros, pero el gol sigue siendo una cuota pendiente.

INGRESARON

Fabricio Pérez (5)
Tuvo algunos chispazos interesantes, pero no tuvo su mejor partido.

Gabriel Neves (6)
Buena contención del balón, pero lo cierto es que necesita seguir sumando minutos para volver a tomar ritmo.

Adolfo Gaich (8)
Noche soñada para el Tanque, que de las tres pelotas que tocó, todas las mandó al fondo del arco.

Facundo Farías (-)
Ingresó en el cierre del partido, no califica.

José Sosa (-)
Jugó un puñado de minutos. No califica.

 

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