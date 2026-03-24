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Clases intermitentes en la UNLP: mañana vuelven las cursadas y cuándo son los próximos paros docentes

Clases intermitentes en la UNLP: mañana vuelven las cursadas y cuándo son los próximos paros docentes
24 de Marzo de 2026 | 09:52

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El plan de lucha de los docentes de la UNLP en medio de los reclamos del sector al gobierno nacional por la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario tal como fue aprobada por el Congreso tendrá una efímera "tregua" a partir de mañana. Eso será fugaz, ya que desde el lunes que viene se implementará un nuevo parate por una semana y a fines de abril se replicará la acción repitiendo la cantidad de días. 

De esta forma el cuatrimestre en la casa de altos estudios de La Plata, al igual que en el resto de las universidades nacionales del país, pende de un hilo. La situación ya había sido anticipada por la CONADU a fines de febrero cuando se previó que el Gobierno de Milei no daría el brazo a torcer con respecto al pedidos de los educadores. En esa oportunidad la comisión nacional advirtió por “riesgos” para el normal desarrollo de las clases, mientras que la semana pasada el organismo volvió a ser claro al apuntar que "escala el plan de lucha". 

Ante un conflicto que pareciera no encontrar paños fríos, el gremio a nivel local ADULP cumplió a rajatabla con el paro de la semana pasada convocado desde la CONADU. En efecto mañana las unidades académicas volverán, por fin, a contar con los servicio docentes y los estudiantes podrán arrancar el cuatrimestre.  

Pero el lunes 30 de marzo los docentes darán inicio a la segunda parte del plan de lucha, que consistirá en un nuevo cese de actividades en las aulas por el lapso de una semana. Esto implica que una vez pasado el feriado largo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el cronograma de días clases consecutivos será breve, nada más que entre el miércoles y el sábado, ya que el lunes se activa la nueva medida de fuerza, que coincide con los feriados del 2 de abril y Semana Santa. 

Recién el lunes 6 de abril los docentes y los estudiantes podrán volver otra vez a las aulas para tener algunas semanas de clases consecutivas. 

Al calor de la puja, de no mediar una solución pronto y de acuerdo con lo anunciado por ADULP en los últimos días, los docentes tienen previsto retomar el paro el lunes 27 de abril, también en esta ocasión por el período de una semana, coincidiendo con el feriado del 1 de Mayo por el Día del Trabajador.  

Así las cosas, luego del segundo parate de abril, el cuatrimestre retomaría su curso el 6 de mayo.  

Teniendo el cuenta el paro de mediados de marzo, los feriados y las acciones gremiales por quedan delante, se estima que el acumulado de días sin clases en la UNLP superará ampliamente las tres semanas apenas en el arranque del año regular.

En este contexto y sin soluciones a la vista, se puede hablar de un comienzo de ciclo lectivo caótico e impredecible, ya que tampoco se sabe con exactitud si en las próximas semanas la situación será igual o diferente para bien o para mal.

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