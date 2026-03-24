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Messi llegó al país para sumarse a la Selección

Arribó minutos antes de las 7hs. y se dirigió al predio de la AFA

Messi llegó al país para sumarse a la Selección
24 de Marzo de 2026 | 07:11

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El futbolista Lionel Messi arribó esta mañana al país procedente de Estados Unidos y se sumará por la tarde al plantel del Seleccionado nacional que se entrenará en el predio de la AFA en Ezeiza.

El jugador rosarino llegó minutos antes de las 7hs. al Aeropuerto de Ezeiza y se trasladó hacia el citado predio donde el equipo argentino tendrá una práctica desde las 17hs. a puertas cerradas con vistas al partido frente a Mauritania que se llevará a cabo el próximo viernes en la Bombonera.

Messi regresó a la Argentina tras haber logrado un nuevo récord en su carrera deportiva al alcanzar los 900 goles, mientras que, además, viene de convertir un nuevo tanto en el encuentro en el que Inter Miami venció a New York City por 3 a 2 en la quinta fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El capitán argentino también estaría presente en el partido en el cual la Selección argentina enfrentará a Zambia el próximo martes 31 de marzo y que será el último en nuestro país antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Messi su suma a los futbolista que llegaron el lunes al país, entre los que se encuentran Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Julián Alvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone Nicolás Tagliafico y Joaquín Panichelli.

Argentina enfrentará a Mauritania el próximo viernes desde las 20:15hs. en La Bombonera, mientras que el martes 31 de marzo jugará en el mismo estadio ante Zambia.

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