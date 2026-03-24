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Anses paga un "triple extra" a los jubilados en marzo 2026: qué es y quiénes lo cobran

Anses paga un "triple extra" a los jubilados en marzo 2026: qué es y quiénes lo cobran
24 de Marzo de 2026 | 08:02

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga durante marzo 2026 a los jubilados y pensionados refuerzo económico compuesto por tres beneficios que, en conjunto, elevan significativamente sus ingresos mensuales.

Este esquema, conocido como “triple extra”, combina aumento por movilidad, un bono extraordinario y beneficios adicionales vinculados al consumo.

¿Qué es el “triple extra”?

El paquete incluye tres componentes principales que se acreditan en simultáneo o bajo distintos mecanismos:

- Aumento por movilidad: las jubilaciones subieron alrededor de un 2,9% en marzo, en línea con la inflación.
- Bono extraordinario: se mantiene un refuerzo de hasta $70.000 destinado a los haberes más bajos.
- Reintegros y beneficios: incluyen descuentos y devoluciones en compras realizadas con tarjeta de débito.

La combinación de estos tres ítems permite reforzar el ingreso mensual, especialmente para quienes perciben la jubilación mínima.

Quiénes reciben el refuerzo en marzo 2026

El bono completo está dirigido principalmente a los sectores más vulnerables del sistema previsional:

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- Jubilados que cobran la mínima
- Titulares de Pensiones No Contributivas
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

En los casos de haberes superiores, el monto del bono se reduce de manera proporcional hasta alcanzar un tope establecido.

Cuánto pueden llegar a cobrar los jubilados de Anses

Con este esquema, un jubilado que percibe el haber mínimo puede alcanzar ingresos cercanos a los $439.600 durante marzo, sumando el aumento y el bono extraordinario.

El bono se deposita automáticamente junto con el haber mensual, según el calendario habitual de pagos definido por la ANSES y de acuerdo a la terminación del DNI. No requiere trámites adicionales y tiene carácter no remunerativo.

En tanto, los reintegros por compras con tarjeta de débito se aplican de forma independiente, a medida que se realizan las operaciones durante el mes.

Objetivo del beneficio

Desde el organismo señalaron que este conjunto de medidas apunta a sostener el poder adquisitivo de los jubilados de menores ingresos frente al contexto inflacionario, consolidándose como un refuerzo clave dentro del sistema previsional.

El “triple extra” se mantendrá durante marzo, con acreditaciones que se completan siguiendo el cronograma oficial de pagos.

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