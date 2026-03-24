"Nunca más": desde Fito Paez a María Becerra, los artistas que se expresaron en el Día de la Memoria

A 50 años del Golpe: Plaza de Mayo colmada a la espera del acto
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El 24 de marzo marcó el 50° aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976 y la jornada reunió movilizaciones en plazas y una fuerte presencia en redes sociales, además, referentes del arte y la cultura expresaron sus mensajes para mantener viva la memoria colectiva.
Uno de los posteos más extensos lo publicó Fito Páez y cuestionó la forma en que se aborda la memoria en la actualidad. El músico afirmó que “la lógica de las redes sociales no puede resolver la historia en uno o varios posteos”, definió la fecha como un punto central con múltiples implicancias y sostuvo que el Estado tiene la obligación de continuar con la reparación a las familias y de garantizar justicia.
El rosarino describió el período entre 1976 y 1983 como un proceso abierto y aún no cerrado en la historia del país.
A su vez, María Becerra compartió contenidos de Amnistía Internacional en sus redes y publicó un video protagonizado por Marina Bellati y Victorio D'Alessandro que relatan historias de desaparecidos bajo sus voces. Además, la cantante acompañó el mensaje con la frase “50 años después, seguimos eligiendo memoria”.
Por otro lado, Lali Espósito replicó una acción similar y difundió material audiovisual con testimonios de Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, también, sumó la consigna “Nunca más”.
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Natalia Oreiro publicó ilustraciones con mensajes conmemorativos y compartió frases como “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” y “No olvidamos, no perdonamos. Memoria, verdad y justicia”, también participó en la vigilia del 23 de marzo en la Plaza de Mayo.
En ese encuentro participaron distintas figuras del espectáculo como Mercedes Morán, quien tomó la palabra como una de las oradoras principales y compartió imágenes junto a Tute y Jean Pierre Noher.
Asimismo, Florencia Peña publicó una reflexión sobre el valor del amor en la jornada y expresó que la plaza representa amor por quienes no están, por quienes aún se buscan y por las nuevas generaciones.
Nancy Dupláa recordó la censura durante la dictadura y compartió una imagen de Serú Girán con las bocas tapadas, además de definir la música como una herramienta de resistencia y señaló que la herida sigue abierta. Por último, Georgina Barbarossa y Eleonora Wexler replicaron la imagen del pañuelo blanco con la consigna “Nunca Más”.
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