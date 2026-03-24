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Política y Economía |Como en los dos años anteriores

“Memoria completa”: el Gobierno prepara un nuevo mensaje grabado

24 de Marzo de 2026 | 02:07
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Como cada 24 de marzo desde hace tres años, el Gobierno Nacional prepara un nuevo video para difundir en el marco de una nuevo Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia con intención de profundizar la batalla cultural e insistir con la idea de lo que denominan como “la memoria completa”.

Según trascendió, los equipos a cargo del director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreiras, y del cineasta del presidente Javier Milei, Santiago Oria, ultiman detalles de la pieza audiovisual que podría incluir familiares de desaparecidos durante la última dictadura que abonen a lo que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.

Su contenido permanece blindado hasta este martes, cuando las organizaciones de derechos humanos y partidos políticos se vuelquen a las calles en un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en 1976.

Hasta entonces, el Presidente no tiene actividades en agenda. En la edición del año 2025, fue el politólogo y presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, el encargado de reforzar la postura que pregona el mandatario respecto al tema. En su explicación, contenida en un video de 19 minutos, Laje puso en duda la cifra difundida por los organismos de derechos humanos que reclaman por la reaparición de 30 mil detenidos desaparecidos.

Fue el propio mandatario libertario el que cuestionó el origen de la cifra al sostener que no existen registros que respalden el número. En su lugar, habló de 8.753 personas en referencia al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

“No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije que quiero la memoria completa. Una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, argumentó el Presidente al polemizar sobre el número de detenidos desaparecidos.

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