Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta

El último decenio comprendido quedó registrado como el más cálido de la historia, en un escenario que los especialistas describen como tan preocupante como previsible. Dentro de ese período, 2025 se ubicó entre el segundo y el tercer año más caluroso jamás medido, con una temperatura media global 1,43 grados por encima de los niveles preindustriales.

Los datos fueron difundidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su Informe sobre el estado del clima mundial 2025, presentado en el marco del Día Meteorológico Mundial. El documento refuerza la evidencia de una tendencia sostenida al calentamiento y advierte sobre sus múltiples impactos.

“El clima se encuentra en estado de emergencia, cada indicador climático clave está parpadeando, es hora de tomar decisiones urgentes”, sostuvo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en una de las principales definiciones del informe.

Entre los indicadores más alarmantes se encuentra la evolución del hielo marino. En el Ártico, la extensión anual alcanzó o se aproximó a mínimos históricos, mientras que en la Antártida se registró la tercera menor superficie desde que existen mediciones. A esto se suma el retroceso constante de los glaciares, que continúa sin interrupciones.

DESBALANCE

Por primera vez, el informe incorpora el desequilibrio energético de la Tierra como uno de los parámetros centrales. Este indicador mide la diferencia entre la energía solar que ingresa al planeta y la que se libera al espacio. En condiciones estables, ambos valores deberían ser equivalentes, pero el aumento de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso está alterando ese balance.

El resultado es un calentamiento progresivo de la atmósfera y los océanos. De hecho, en las últimas dos décadas, los mares absorbieron cada año una cantidad de energía equivalente a 18 veces el consumo energético anual de la humanidad. Este desbalance no solo persiste, sino que se agravó de manera sostenida desde 1960, alcanzando en 2025 un nuevo récord.

“Las actividades humanas están alterando cada vez más el equilibrio natural, y tendremos que convivir con estas consecuencias durante cientos, incluso miles de años”, advirtió la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

Las consecuencias ya son visibles en la intensificación de fenómenos extremos en distintas regiones del mundo: olas de calor más frecuentes, lluvias torrenciales y ciclones tropicales que provocan daños crecientes. Entre 1970 y 2021, estos eventos generaron pérdidas económicas estimadas en 4,3 billones de dólares y causaron la muerte de cerca de 2 millones de personas.

“Las actividades humanas están alterando cada vez más el equilibrio natural, y tendremos que convivir con estas consecuencias durante cientos, incluso miles de años”

Celeste Saulo

Secretaria general de la OMM

En este contexto, también surgen cuestionamientos sobre la respuesta política frente a la crisis. “Los ciudadanos están preocupados, independientemente de su color político”, señaló Mariagrazia Midulla, del Fondo Mundial para la Naturaleza en Italia, quien advirtió que, pese a ello, muchos gobiernos tienden a minimizar la situación en lugar de acelerar medidas concretas.

La advertencia es clara: la transformación necesaria para reducir las emisiones, en particular mediante el abandono de los combustibles fósiles, no sólo es urgente para frenar el calentamiento, sino que podría abrir una oportunidad para reducir tensiones geopolíticas y avanzar hacia escenarios más estables a nivel global.

“Las actividades humanas están alterando cada vez más el equilibrio natural, y tendremos que convivir con estas consecuencias durante cientos, incluso miles de años”, advirtió la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.