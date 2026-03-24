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"Chorros con Amarok": así se mueve la banda que atacó a jubilados en La Plata

24 de Marzo de 2026 | 20:46

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En los últimos meses una de las camioneta pickups más populares de la Argentina -después de la Hilux- como lo es la VW Amarok, es objeto de burlas y chiste virales por la cantidad de episodios vinculados a imprudencias al volante. Está claro, que los responsables son los conductores y no el vehículo. Ahora, como en su momento otro ícono de la marca alemana como el VW Bora, la pickup vuelve a aparecer en un episodio delictivo. En las últimas horas, sorprendió el uso de esta 4x4 en un brutal episodio delictivo que tuvo como víctima a una pareja de jubilados. 

El indignante episodio de inseguridad tuvo como víctima a una pareja de jubilados en la zona de Villa Elvira. El hecho delictivo fue perpetrado por una banda de ladrones que actuó estratégicamente y se dio a la fuga con un valioso botín que incluyó el auto de los damnificados.    

En diálogo con Diario EL DIA, los vecinos lamentaron el incumplimiento de las promesas de instalación de cámaras de seguridad realizadas por el municipio y por el gobierno bonaerense hace un mes. En esa línea, resaltaron que una de las cámaras podría haber facilitado la resolución de este caso, luego de que la camioneta Amarok color gris continúa su marcha hacia la calle 121.

"En esa calle estamos esperando la colocación del domo, pero desde hace varias semanas nos postergan por problemas de conectividad y otros inconvenientes", lamentaron. 

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