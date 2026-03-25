En Trenque Lauquen piden frenar juicios por deudas

El bloque de concejales de Fuerza Patria de Trenque Lauquen presentó un proyecto para suspender hasta fin de año acciones judiciales a vecinos deudores de tadas municipales, en el marco del impacto de la crisis económica nacional en ese municipio.

La propuesta formulada por el bloque opositor del distrito gobernado por el radical Francisco Recoulat, señala que la medida alcanzará a “los sujetos obligados al pago de la tasa por alumbrado, barrido, conservación de la vía pública y espacios verdes y los obligados al pago de la tasa por servicios sanitarios en cuanto el hecho imponible se configure sobre inmuebles o unidades funcionales regidas por la ley de propiedad horizontal, destinados a casa habitación de los contribuyentes”.

Los concejales autores de la iniciativa consideran “conveniente realizar un exhaustivo análisis de la configuración de los procesos judiciales iniciados por el poder ejecutivo sobre las deudas de los contribuyentes, en el marco de la situación descripta”, y previamente remarca que “es una atribución de este Honorable cuerpo legislar sobre la determinación de recursos de la municipalidad”.

Además, los ediles solicitaron al Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre los juicios de apremio en trámite, incluyendo carátulas, estado procesal, composición de las deudas, datos de los inmuebles y de los titulares u ocupantes, así como la existencia de informes sociales vinculados a cada caso.