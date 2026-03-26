Milei atacó a periodistas: “La ignorancia es atrevida”

El presidente, Javier Milei, salió a respaldar a Manuel Adorni y, de paso, atacó al periodismo. Lo hizo poco después de la conferencia de prensa en la que el jefe de Gabinete protagonizó un tenso ida y vuelta con varios de los periodistas acreditados en Casa Rosada (ver aparte).

“La ignorancia es atrevida”, expresó el mandatario en su cuenta de la red social X, y se explayó: “Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...”.

El mensaje del mandatario va en línea con la defensa que ensayó Adorni al aludir a las denuncias que tramitan en su contra en la Justicia. Algo que, según advirtió, es parte de una “operación mediática y política para dañar al Gobierno. [...] No estoy inaugurando la sesión de ataques al Gobierno, soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo”.