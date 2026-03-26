“Por favor, basta”: tras su pelea con Tini, Emilia Mernes suplicó en las redes

Luego de días de acusaciones cruzadas y especulaciones tras el caos que desató Tini Stoessel al dejarla de seguir en redes sociales, Emilia Mernes, finalmente, decidió romper el silencio y hacer un contundente descargo.

Negando las versiones en su contra, Emilia recurrió a su cuenta de Instagram desde donde compartió un extenso mensaje. Sin lanzar ningún tipo de odio, la joven pidió que “paren”.

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, comenzó Mernes, quien aseguró que intentó “mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar”.

Luego, en la única referencia que hizo sobre Tini y María Becerra, la cantante agregó: “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

En este sentido, Emilia explicó que “las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hable en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Para cerrar, la estrella pop hizo una desesperada súplica: “Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”, cerró.

DUKI SALIÓ A APOYARLA

Luego de que su descargo trascendiera en redes, Duki, su novio, salió a apoyarla: “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino (...) Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos”, dijo el trapero quien además cuestionó “qué hablen, opinen y digan sin saber”.