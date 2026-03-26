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La Ciudad |CON SUBAS QUE SUPERAN LA INFLACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO

Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios

La morosidad en La Plata es similar a la de Córdoba, Mendoza y Rosario. Afecta a quienes tienen todo pago y complica las finanzas

Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios

La morosidad complica la economía de los consorcios / EL DIA

26 de Marzo de 2026 | 03:15
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La morosidad en las expensas ronda el 20 por ciento en La Plata y en las principales ciudades del país. En distintos consorcios comenzó a preocupar la situación, ante los problemas que puede ocasionar este cuadro de situación para afrontar los gastos comunes.

Aunque fuentes de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata aseguran que el 20 por ciento es “lo normal” en tiempos de crisis económicas, ese porcentaje puso en alerta en distintos edificios. Situaciones similares viven en otras ciudades como Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.

En La Plata, los administradores aseguran que se refiere a una cuestión de estacionalidad, porque hay “muchos estudiantes que no pagan las expensas de enero y febrero, o familias que se van de vacaciones y dejan el pago para otro momento. Este mes un porcentaje considerable trató de ponerse al día”, dijo un directivo de la cámara de administradores local.

En otros distritos aseguran que la morosidad supera la estacionalidad y ya es un reflejo de problemas con la capacidad de pago. “Sueldos sin subas significativas y la inflación en alza, aunque parece controlada, es un combo que prende alertas”, dijo un administrador que habló con este diario.

En La Plata las expensas rondan entre los 90.000 y 100.000 pesos para departamentos de un dormitorio, sin amenities ni extras (como servicio de seguridad), para dos dormitorios rondan entre los 140.000 y 150.000 pesos, mientras que para tres dormitorios alcanzan cómodamente los 200.000 pesos y en algunos casos llegan a superar esta cifra.

Según una plataforma que se dedica a la actualidad de los consorcios, las expensas aumentaron a un mayor ritmo que la inflación a nivel interanual y creció la morosidad entre los inquilinos.

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En La Plata las expensas subieron entre un 30 y 35 por ciento interanual, según cada edificio, y en la CABA llegó al 38,4% interanual en febrero.

Analistas afirman que “el encarecimiento acumulado en los últimos 12 meses es casi cinco puntos porcentuales mayor que la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el mismo período, que fue del 33,1%”. Este desfase se explica por la composición de los gastos: mientras el índice general de precios se mueve por diversos factores, las expensas están fuertemente atadas a los servicios públicos y los acuerdos salariales de los encargados, rubros que lideraron las subas el mes pasado.

En este contexto, se alertó que en febrero se incrementó la cantidad de vecinos que no logran estar al día al saltar del 17% al 19%. Esto significa que de cada 100 departamentos, 19 están en deuda, tanto en territorio porteño como en el ámbito bonaerense. La Plata no le escapa a ese porcentaje de morosidad.

“Cuando la mora crece, el consorcio empieza a funcionar en la práctica como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término terminan sosteniendo temporalmente el funcionamiento del edificio mientras otros regularizan su situación”, es la explicación que se da a conocer en diferentes ámbitos de la administración de consorcios.

La estructura de costos de los edificios revela que los sueldos y aportes representan más de la mitad del gasto total, mientras que el mantenimiento y los abonos se llevan el 28%. Por su parte, los servicios públicos mantienen un peso estable de entre el 13% y 15%.

La brecha de costos entre las provincias continúa marcada: mientras la CABA lidera el ranking con expensas promedio de $318.650, en la provincia de Buenos Aires el valor se ubica en $155.508 tras una suba anual del 45,8%. Córdoba registra un promedio de $142.960 y Santa Fe de $128.097, a la vez que Entre Ríos muestra el menor costo nominal con $72.654, a pesar de haber sufrido un alza interanual récord del 72,7%.

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