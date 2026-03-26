El Concejo, a la espera del ingreso de la licitación de los micros

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El Ejecutivo girará el expediente en las próximas horas, tras la evaluación de los detalles de las empresas oferentes
De cara a la tercera sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante platense espera el inminente envío en los próximos días de la licitación del nuevo sistema de transporte público. El proyecto se presentó formalmente en noviembre pasado, ante el vencimiento del esquema vigente, y, tras el proceso licitatorio del que participaron seis empresas, se espera que el Ejecutivo, finalmente, proceda con la adjudicación formal. Una vez refrendada por el deliberativo, el nuevo sistema entrará en vigencia.
Como viene publicando este diario, la nueva diagramación de recorridos de las cuatro líneas municipales prevé modificaciones paulatinas, que serán informadas oportunamente, en función de acuerdos puntuales con las empresas prestatarias. Desde el Ejecutivo prevén que, progresivamente, se renueven las flotas con unidades ecológicas, se extiendan y complementen recorridos con las líneas provinciales y, entre otras actualizaciones del funcionamiento, se brinde a los usuarios una aplicación para celular y computadoras que permita conocer los recorridos de cada línea y la ubicación de cada unidad en tiempo real.
Según el dictamen no vinculante de la comisión revisora de las ofertas realizadas por las empresas candidatas a la licitación, la compañía Expreso La Plata Buenos Aires S.A., postulado para la zona Este, reunió 76 puntos, al evaluarse sus antecedentes, experiencia en servicios similares, solvencia y propuesta técnico operativa, entre otros.
Unión Platense S.R.L., que se postuló para la zona Norte, obtuvo 85 puntos, evaluando los mismos criteiros anteriores. En ambos casos, la comisión recomendó su adjudicación por el orden de mérito.
En tanto, en la zona Oeste, donde se presentó una puja entre dos candidatas, la mencionada comisión recomendó a la empresa Nueve de Julio S.A.T, que obtuvo 84 puntos, mientras que la otra oferentes, Unión Platense S.R.L., sacó 79.
En el caso de la zona Sur, la recomendada fue la UT Unión Platense S.R.L.-Fuerte Barragán S.A.T.I.C.I.Y.F., que obtuvo 83 puntos frente a 68 que sacó la Nueve de Julio S.A.T.
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