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Policiales |“Parecía un bombardeo”

Estalló un depósito clandestino de garrafas: un joven está muy grave

La explosión en una zona urbana de Merlo desató un incendio de gran magnitud, dejó varios heridos y hay un detenido. La trama del caso

26 de Marzo de 2026 | 01:51
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Una mañana que parecía rutinaria se transformó en una escena de guerra en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, cuando un depósito de garrafas explotó y desató un incendio de proporciones devastadoras. El saldo es alarmante: varios heridos, dos de ellos en estado crítico, y un joven de 18 años que pelea por su vida tras sufrir un grave traumatismo en la cabeza.

Todo comenzó cerca de las 6.30, cuando una primera explosión sacudió el barrio ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Centeno. Lo que siguió fue una cadena de detonaciones que se extendió durante más de dos horas y sembró el pánico entre los vecinos. “Parecía un bombardeo”, resumieron varios testigos de la zona, todavía conmocionados por la violencia del episodio.

 

Las detonaciones se extendieron durante más de dos horas y provocaron daños en viviendas

 

Las imágenes que rápidamente comenzaron a circular mostraban una enorme columna de humo negro elevándose sobre el oeste del conurbano, mientras las garrafas estallaban una tras otra. Algunas salían despedidas por el aire y caían a cientos de metros, impactando en techos, patios y veredas. El peligro era constante y nadie sabía hasta dónde podía escalar la tragedia.

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En ese contexto dramático, Thiago, un joven de 18 años, resultó una de las víctimas más comprometidas. Según relató su madre, el impacto fue brutal: “Le cayó una garrafa, una bola de fuego, en la cabeza”. El golpe le provocó un hundimiento de cráneo, además de quemaduras, por lo que debió ser intervenido de urgencia en el Hospital Eva Perón de Merlo. Su estado es crítico y permanece bajo atención intensiva.

“Estábamos en la vereda cuando empezó todo. Fue desesperante”, contó la mujer, que además apuntó contra las condiciones del lugar donde funcionaba el depósito. “Esto se sabía, lo denunciamos muchas veces. Siempre hubo olor a gas”, aseguró, visiblemente angustiada.

El episodio dejó además otros heridos con quemaduras de distinta consideración, algunos de los cuales también permanecen internados. Un adolescente de 15 años, que pasaba por la zona junto a su padre en el momento de la primera explosión, también resultó lesionado y fue trasladado inconsciente.

Mientras tanto, el operativo de emergencia se desplegó con múltiples dotaciones de bomberos que trabajaron durante horas en condiciones extremas. Las explosiones constantes impedían acercarse al foco principal, por lo que el esfuerzo estuvo centrado en evitar que el fuego se propagara a las viviendas linderas.

“Se está haciendo todo lo posible, pero es muy difícil por las detonaciones”, explicó uno de los jefes del operativo en plena intervención. Recién pasadas las 9 de la mañana lograron comenzar a controlar la situación, aunque el riesgo persistía.

Ventanas que estallaban

El miedo se apoderó de todo el barrio. Muchos vecinos optaron por autoevacuarse, mientras otros decidieron quedarse por temor a robos. “Vuelan garrafas por todos lados, no sabemos qué puede pasar”, relató un hombre que se había alejado unas cuadras junto a su familia. Otro vecino describió cómo un fragmento de metal destrozó parte de su casa: “Cayó a metros, podría haber sido una tragedia peor”.

 

“Le cayó una garrafa, una bola de fuego, en la cabeza”, relató la madre del muchacho grave

 

Las ondas expansivas se sintieron a varias cuadras a la redonda. Ventanas que estallaban, paredes rajadas y techos dañados fueron parte del escenario que dejó la explosión. Incluso hubo viviendas que sufrieron derrumbes parciales por la fuerza de las detonaciones.

En medio del caos, comenzaron a surgir fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento del depósito. Según coincidieron numerosos testimonios, el lugar no contaría con habilitación para operar y ya había sido señalado anteriormente por situaciones similares, aunque de menor magnitud.

“Esto ya había pasado, pero nadie hizo nada”, reclamó una vecina que vive en la zona desde hace décadas. Otros apuntaron directamente a que se trataba de una actividad clandestina en un área residencial densamente poblada, donde además hay escuelas y jardines de infantes en las cercanías.

Hay un detenido

La Justicia ya interviene en el caso y, según trascendió, el responsable del depósito fue detenido. La causa, en principio, fue caratulada como “incendio” y busca determinar tanto el origen del fuego como las posibles responsabilidades penales.

En cuanto a las causas del siniestro, las primeras versiones indican que el fuego podría haberse iniciado por una falla eléctrica, posiblemente una pava enchufada en un ambiente con presencia de gas. Sin embargo, esta hipótesis aún debe ser confirmada por las pericias.

Lo cierto es que la tragedia dejó al descubierto un escenario de riesgo que, según los vecinos, llevaba años gestándose. Hoy, con un joven luchando por su vida y un barrio marcado por el horror, las preguntas se multiplican: cómo pudo ocurrir, quién debía controlar y por qué nadie actuó antes de que fuera demasiado tarde.

 

 

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