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Policiales |LA ABOGADA ACUSADA DE RACISMO DEBERÁ ESPERAR

Agostina Páez deberá permanecer en Brasil hasta la sentencia final

Agostina Páez deberá permanecer en Brasil hasta la sentencia final
26 de Marzo de 2026 | 01:49
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Cuando todo parecía encaminado para su regreso al país, un cambio de criterio del juez volvió a complicar la situación de Agostina Páez. La abogada santiagueña, que permanece en Río de Janeiro desde enero, deberá continuar en Brasil al menos por dos semanas más, hasta que se dicte la sentencia final en la causa por injuria racial.

La decisión sorprendió a la defensa, ya que durante la audiencia realizada tanto la Fiscalía como la querella no se opusieron a que Páez pudiera volver a la Argentina antes del fallo. Incluso, el propio magistrado había dado señales en ese sentido. Sin embargo, ahora se resolvió mantener las medidas restrictivas y exigir que permanezca en territorio brasileño hasta que finalice el proceso.

El giro generó malestar en su entorno. Según trascendió, ya se encontraban avanzando con los trámites para su regreso cuando se notificó la nueva resolución. Frente a este escenario, la defensa anunció que presentará un hábeas corpus para intentar revertir la medida y acelerar los tiempos judiciales.

Cabe recordar que en la audiencia clave se produjo un cambio sustancial en la acusación. De las tres imputaciones iniciales, que elevaban considerablemente la expectativa de pena, la Fiscalía pasó a considerar el hecho como un delito continuado con tres víctimas, lo que redujo el marco punitivo a un mínimo de dos años. Esa eventual condena es excarcelable y podría ser reemplazada por tareas comunitarias, además del pago de una reparación económica.

 

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