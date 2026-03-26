Morón: el intendente Ghi rompió el bloque de concejales del PJ

Las repercusiones de la interna del 13 de marzo en el PJ bonaerense tuvieron ayer un nuevo capítulo, con la ruptura del bloque de concejales de Unión por la Patria de Morón. Allí la disputa partidaria había tenido tres contendientes: el ganador, Claudio Román, apadrinado por el intendente kicillofista Lucas Ghi; y Claudia Majdanski, empujada por el cristinista y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.

El enfrentamiento entre Sabbatella y su sucesor venía subiendo de tono en el distrito, plasmándose en el alineamiento que ambos tuvieron en vertientes enfrentadas del PJ bonaerense. Y el bloque de 12 miembros que Unión por la Patria tenía en el Concejo Deliberante, perdió ayer la mayoría cuando la convivencia de ambos sectores no pudo continuar sosteniéndose y se partió en dos.

El cristinista Martín Sabbatella

Fue Ghi quien decidió la ruptura, conformando la bancada PJ-MDF, por Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación que lidera el gobernador, Axel Kicillof. El jefe comunal se quedó con seis concejales: cinco peronistas y uno proveniente del PRO.

Así, la nueva bancada estará conformada por José María Ghi (hermano del jefe comunal); Vanina Moro; Alfonso Martínez, alineada con el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo; Agustín Rompanelli y el propio Claudio Román, ahora presidente del PJ de Morón. A ellos se suma el edil proveniente del PRO Adrián Colonna.

Según trascendió desde la nueva bancada, la decisión de la ruptura se debió a que el Intendente busca tener un bloque que le responda de forma incondicional: “Que defienda las gestiones del Municipio y de la Provincia”, dijeron. Y añadieron: “Bienvenidos los que se quieran sumar”.

El intendente, Lucas Ghi (MDF)

Además de las tensiones internas del peronismo, la movida impacta en la relación de fuerzas del deliberativo de ese distrito, donde el oficialismo ahora perdió la mayoría. El bloque de Unión por la Patria que responde a Sabbatella queda con siete concejales; la bancada kicillofista de Ghi se constituyó con seis; La Libertad Avanza (LLA) también tiene seis. El recinto se completa con dos ediles del PRO, uno de Nuevo PRO, un monobloque del sector de Victoria Villarruel y uno de LLA disidente.

El episodio refleja las tensiones en el distrito de la Primera Sección electoral pero, además, expone las tensiones que la vertiente del Gobernador y la liderada por La Cámpora mantienen, a pesar de que a nivel provincial ambos sectores y el Frente Renovador de Sergio Massa hayan arribado a un acuerdo por el que Kicillof fue electo presidente del partido, en un esquema que incluirá a la vicegobernadora, Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes. En tanto, la Secretaría General estará a cargo del diputado provincial Mariano Cascallares; el diputado nacional Máximo Kirchner presidirá el Consejo partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, la Junta Electoral.