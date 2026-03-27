Reabrió la panadería del escándalo por la tortilla

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En la jornada de ayer, la panadería ubicada en la esquina de Diagonal 73 y 3, que ha sido epicentro de una fuerte polémica en la Ciudad por su aparente vinculación con una intoxicación alimentaria, que es investigada como posible nexo con la muerte de un hombre y cuadros de descompensación en al menos otras tres personas, funcionó con absoluta normalidad y mostró sus puertas abiertas al público.
Si bien había sido clausurada días atrás, apenas se hizo público el caso de la venta de una tortilla en aparente mal estado, el cierre forzado del local tendría relación con otra situación diferente.
Fue un allegado al comercio que deslizó supuestos inconvenientes en la documentación requerida por el REBA (Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas) y no ningún problema con el estado de la mercadería.
A todo esto, la investigación judicial continúa en cabeza del fiscal Fernando Padovan, que ya le tomó declaración a los tres presuntos afectados. También ordenó distintas diligencias, que se encuentran en pleno desarrollo.
Como se sabe, la muerte de Carlos Galván, un reconocido vecino de la zona, caló hondo en el ánimo de sus familiares, que tendrían planes futuros de sumarse a la acción judicial, posiblemente desde el rol del particular damnificado.
La sospecha es que Galván pudo haber contraído salmonella después de comer una tortilla contaminada con esa bacteria.
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