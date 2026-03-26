La Justicia dejó firme la condena a 16 años de prisión a un acusado de abuso en La Plata

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó de forma definitiva la sentencia de 16 años de prisión impuesta a un hombre por los abusos perpetrados contra sus dos hijas cuando estas tenían 3 y 5 años. Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron el caso con el rechazo del recurso final interpuesto por la representación legal del imputado.

El expediente involucra a Hugo Javier Malchiodi, un ex trabajador del Ministerio de Desarrollo Social. La causa penal inició su curso en la ciudad de La Plata durante el año 2010 a partir de la denuncia formal de la madre de las menores.

La declaración de la víctima mayor resultó una pieza fundamental para el veredicto. Durante el proceso judicial, la niña relató las agresiones a través de una cámara Gesell con la asistencia de especialistas en psicología. Además, la menor reforzó su testimonio a través de una serie de ilustraciones.

A pesar de los cuestionamientos de la defensa, que intentó desestimar las pruebas bajo el argumento de que los relatos habrían sido "inducidos", la Justicia respaldó la validez de las pruebas aportadas. El Tribunal de Casación Penal provincial desestimó las críticas por la demora en la toma de declaraciones, ya que los magistrados concluyeron que los tiempos se ajustaron a las necesidades psicológicas de la víctima para resguardar su integridad moral.

Durante el juicio, que tuvo lugar entre marzo y mayo de 2014, el Tribunal N°5 de la capital bonaerense halló culpable a Malchiodi. La condena se estableció bajo la figura penal de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravado”.

Tras múltiples intentos de apelación con el correr de los años, el fallo alcanzó la instancia definitiva. El máximo tribunal nacional cerró el expediente tras declarar el recurso de queja de la defensa como "inadmisible", lo cual deja la pena en condición de firme para su cumplimiento efectivo.