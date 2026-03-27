Asaltan a una joven cuando regresaba de la Facultad

Una estudiante de 23 años regresaba en la noche del miércoles hacia su vivienda, cuando fue interceptada por dos motochorros que, bajo amenazas de muerte, la despojaron de su mochila y su celular.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el asalto se produjo en inmediaciones de 54 entre 2 y 3, cuando la chica fue sorprendida por los delincuentes, que circulaban en contramano.

También se indicó que quien viajaba en el asiento de acompañante, descendió rápidamente del rodado y apuntándole con un arma de fuego la obligó a entregarle sus pertenencias de valor.

La damnificada expuso en la comisaría primera que la despojaron de “la mochila, donde guardaba elementos de estudio, y de un iPhone 13 Pro Max”.

Los investigadores intentan identificar a los delincuentes a través de cámaras de seguridad.