Asaltan a una joven cuando regresaba de la Facultad

Tras un verano a oscuras: más de mil cortes y sólo 2 días bajo la lupa
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros”
Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir
Le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo del club Topacio
Novelli pidió anular el peritaje de su celular en el caso $Libra
El dólar sigue bajando y quedó en $1.390, pero retrocedió el riesgo país
Tragedia de Once: la Corte Suprema dejó firme las indemnizaciones
Alak y Alonso, junto a jueces y fiscales en mesa de prevención del delito
El Ejecutivo giró al Concejo la adjudicación de la nueva licitación de los micros en La Plata
Denuncia y clausura de un maternal por presunto maltrato infantil
La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una estudiante de 23 años regresaba en la noche del miércoles hacia su vivienda, cuando fue interceptada por dos motochorros que, bajo amenazas de muerte, la despojaron de su mochila y su celular.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el asalto se produjo en inmediaciones de 54 entre 2 y 3, cuando la chica fue sorprendida por los delincuentes, que circulaban en contramano.
También se indicó que quien viajaba en el asiento de acompañante, descendió rápidamente del rodado y apuntándole con un arma de fuego la obligó a entregarle sus pertenencias de valor.
La damnificada expuso en la comisaría primera que la despojaron de “la mochila, donde guardaba elementos de estudio, y de un iPhone 13 Pro Max”.
Los investigadores intentan identificar a los delincuentes a través de cámaras de seguridad.
LE PUEDE INTERESAR
Reabrió la panadería del escándalo por la tortilla
LE PUEDE INTERESAR
Investigan un saqueo en una constructora de Ruta 2
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí