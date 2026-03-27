Italia cumplió con el primer paso y quedó muy cerca del Mundial

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En una noche vibrante en la ciudad de Bérgamo, la selección de Italia dio un paso fundamental en sus aspiraciones de clasificar para la Copa del Mundo, al derrotar por 2-0 a Irlanda del Norte.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso logró el acceso a la última fase del Repechaje Europeo, donde ahora tendrá que jugar frente a Bosnia Herzegovina, que ayer, en una dramática definición por penales (tras igualar 2-2) dejó en el camino al seleccionado de Gales.
Esto quiere decir que los “azzurros” quedaron a tan solo un partido de asegurar su ingreso a la máxima cita mundialista.
El dominio italiano se tradujo en el marcador gracias a las anotaciones de Sandro Tonali y Moise Kean, quienes sentenciaron una victoria necesaria para mantener viva la ilusión de todo un país.
Una de las notas destacadas de la jornada fue la presencia de Mateo Retegui, quien fue titular en el esquema de Gattuso, aportando su cuota de sacrificio y presencia en el área rival durante el tiempo que estuvo en cancha. La apuesta por el delantero nacionalizado sigue siendo una pieza clave en la estructura de la Azzurri en este tramo decisivo de las eliminatorias.
Kosovo no se aparta de su ilusión mundialista. Ayer derrotó por 4-3 a Eslovaquia, de visitante, y quedó a solo un partido de participar de la máxima cita.
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Tras obtener el pasaje a la fase final del Repechaje, Kosovo tendrá como próximo rival a Turquía, que ayer dejó en el camino a Rumania (1-0).
Suecia y Dinamarca son los otros seleccionados que también buscan un lugar en el Mundial que comenzará en el mes de junio, durante este Repechaje.
Los suecos, vencieron 3-1 a Ucraniua, con un hat trick de Víctor Gyokeres, el último de penal.
Y en la última fase de la competencia, se medirá contra Polonia, que dejó en el camino a Albania por 2-1, gracias a los goles de Lewandowski y Zielinski.
Mientras que los daneses golearon por 4-0 a Macedonia del Norte, con los tantos de M. Damsgaard, G. Isaksen (2) y C. Norgaard. Su próximo obstáculo previo a la clasificación, será el seleccionadod e la República Checa.
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