Nico Paz, de tiro libre, para emular a Messi

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Nicolás Paz, la figura del Como de Italia, se anotó anoche el primer poroto con la camiseta de la Selección. Y fue de tiro libre, emulando a su ídolo, Lionel Messi.
Paz, que aprovechó esta nueva oportunidad para ganarse un lugar en la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarán al equipo nacional en la Copa del Mundo, dejó estampado en la historia su apellido, de haber sido el jugador que convirtió de tiro libre, ante la ausencia de Lionel Messi, que anoche estuvo en el banco de suplentes).
El último futbolista que marcó de tiro libre ante la ausencia del mejor jugador del mundo fue Ángel Di María, el actual capitán de Rosario Central, quien convirtió un espectacular gol de tiro libre contra Costa Rica, igualando momentáneamente el marcador 1-1 en el amistoso.
La precisión del Fideo y potencia dejaron sin chances al bueno de Keylor Navas que voló sin éxito. Eso recordó a la última vez que otro jugador que no fuera Messi convirtió un gol así en la Albiceleste, hace más de ocho años, cuando Éver Banega lo consiguió en un partido ante Nigeria en la previa del Mundial de Rusia 2018.
En la previa al partido de anoche, la Bombonera reaccionó contra Claudio Tapia: al momento que el presidente de la AFA ingresó al campo de juego para homenajear a Juan Román Riquelme, desde las tribunas hubo repudio.
La silbatina se oyó mientras Tapia se dirigía al centro de la cancha acompañado por el máximo dirigente de Boca, Riquelme.
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Y sólo bajó la tensión desde los cuatro costados, cuando la voz del estadio anunció de qué se trataba el homenaje: al escucharse que Román estaba involucrado en este reconocimiento, el nivel de la bronca diezmó.
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