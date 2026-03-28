“Cada amistoso sirve para ajustar detalles”

La Selección dejó una discreta actuación en la ajustada victoria sobre Mauritania. Si bien el técnico Lionel Scaloni metió en el segundo tiempo a varios jugadores que sigue de cerca para poder completar la lista definitiva, deberá sacar sus propias conclusiones.

No obstante, el volante Enzo Fernández, número puesto para la lista del Mundial, marcó el primer gol en el amistoso de anoche y cerró una buena actuación.

“Estoy contento por volver a jugar en la Selección, de compartir el equipo con mis compañeros y de volver a sentir el respaldo de la gente”, expresó el volante del Chelsea en su primer contacto con la prensa, post partido. Y agregó: “Sabemos que estos amistosos sirven para ajustar detalles de cara a lo que se viene. Y lo tomamos con la responsabilidad que ello implica”.

Enzo Fernández también hizo mención a los jugadores lesionados, sobre todo Joaquín Panichelli, quien sufrió una grave lesión en la práctica del jueves.

“Esta victoria es para él (por Panichelli), le deseamos una pronta recuperación”.

Respecto de los nuevos compañeros que se sumaron para pelear por un lugar en el Mundial, el ex jugador de River enfatizó que “Cada compañero que se incorpore al grupo tendrá el pleno respaldo de nosotros. A esos muchachos hay que apoyarlos en todo sentido, darles confianza, porque este plantel se caracteriza por la unidad del grupo. Eso es clave. Hay que ayudarlos siempre porque quieren estar en el Mundial”.

Por su parte, Nicolás Paz, que anoche convirtió de tiro libre el primer gol con la camiseta de la Selección, dijo que “si terminamos apretados en el resultado fue porque el rival es un equipo bien organizado, hicieron sus cosas bien. Pero bueno, así son esta clase de partidos”.

PRIMEROS MINUTOS PARA ROJAS Y GIAY

Lionel Scaloni aprovechó este amistoso para darle rodaje a varios jugadores que sigue observando, como Agustín Giay (se sumó a último momento por la lesión de Gonzalo Montiel) y Gabriel Rojas. Los dos reemplazaron a los laterales habituales como Nahuel Molina y Marcos Acuña, pero no gravitaron demasiado. También sumó minutos el flaco López. El delantero del Palmeiras solo estuvo en cancha un cuarto de hora y mostró cosas interesantes.

Lo mismo sucedió con Marcos Senesi, que actuó de titular y no desentonó, por lo que Lionel Scaloni lo tiene muy en cuenta para que integre la lista definitiva que deberá entregar el 30 de mayo.

CON SERBIA, EN JUNIO

La idea es que la Selección juegue uno y dos amistosos más antes de que comience el Mundial. Por lo que se supo, Scaloni pretende que en los primeros días de junio se juegue primero con Serbia y después (no está definido) con Honduras.