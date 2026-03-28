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Deportes |El último partido con uruguay fue en junio de 2022

Muslera titular en la igualdad ante Inglaterra

Muslera titular en la igualdad ante Inglaterra

fernando muslera fue titular en uruguay despues de cuatro años / x

28 de Marzo de 2026 | 03:23
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Uruguay igualó 1-1 con Inglaterra en el Estadio Wembley, en su primer amistoso correspondiente a la fecha FIFA. A su vez, el arquero de Estudiantes Fernando Muslera fue titular, volvió a vestir la camiseta celeste luego de 4 años.

En un partido llamativo por la historia detrás de ambas selecciones, los dirigidos por Marcelo Bielsa le birlaron el triunfo a los ingleses en el ocaso del partido. Los goles llegaron durante los últimos 10 minutos de juego.

Con un primer tiempo pobre, donde ninguno puso romper el cero, Muslera tuvo poca actuación ante la pocas llegadas de su rival. Sin embargo, en el complemento el partido fue otro, con los locales más volcados al ataque, aunque con poca eficacia. A pesar de esto, a los 35 minutos, Ben White quien había ingresado hacía un rato venció la valla de Nando, que hasta ese momento, había mostrado firmeza y seguridad.

Cuando parecía que los festejos se quedaban en Londres, Uruguay llegó a la igualdad desde los doce pasos. En este sentido, tras la intervención del VAR, el colegiado Sven Jablonski pitó penal para la Celeste, y Ferderico Valverde cambió su disparo por gol. De esta manera, y sin tiempo para más, el marcador quedó 1-1.

A pesar del resultado, los ojos del futbolero se posaron sobre Fernando Muslera que luego de 4 años volvió a tener minutos con la Selección uruguaya. El último partido fue el 5 de junio de 2022 en el 5-0 ante Panamá, con Diego Alonso como técnico. A su vez, con el choque de ayer, quedó a dos encuentros de Edinson Cavani, quien es el tercer futbolista con más participaciones con el combinado nacional (136), y aún detrás de Luis Suárez (143) y Diego Godín (161), todos ya retirados de la Celeste.

El próximo martes, Uruguay se mide ante Argelia desde las 15.30, en lo que será el último partido antes de la Copa del Mundo.

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