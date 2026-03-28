Santa, por la recuperación en hockey femenino

Santa Bárbara “A” buscará la recuperación después del traspié que sufrió el domingo pasado contra Arquitectura (2-1) con lo que se quedó sin invicto en cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, después de haber ganado en las dos primeras jornadas del torneo metropolitano femenino de Primera División (V. Italiano 1-0 y L. San Lorenzo de Almagro 5-1).

Con ese objetivo bien definido, de volver a la victoria, el conjunto de Gonnet estará enfrentando esta tarde desde las 16, en su recinto, al representativo de St. Catherine’s, en partido que forma parte de la cuarta fecha de dicho certamen.

Por oytra parte, a continuación se detallan el resto de los partidos que tendrán como protagonistas a los equipos platenses en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires:

Primera C1: Universitario “A” vs Puerto Nizuc, desde las 10:30.

Primera C2: Ciudad de Buenos Aires “C” vs Santa Bárbara “B” y San Luis “A” vs CUBA.

Primera D1: Pueyrredón “A” vs Gimnasia “A”.

Primera D2: Quilmes High School Hockey Club vs San Luis “B”, desde las 10:30, Santa Bárbara “C” vs Italiano “B” y Estudiantes “A” vs Buenos Aires Cricket & Rugby Club “B”.

Primera D4: Luján RC vs Santa Bárbara “D” y Arquitectura “B” vs Universitario “B”.

Primera E1: Universitario “C” vs Country Banco Provincia.

Primera E2: Huracán vs Estudiantes “B” y Lanús “B” vs Santa Bárbara “F”.

Primera E4: Everton vs San Andrés “B”.

Primera F1: Santa Bárbara “E” vs Pueyrredón “B” y San Sebastián vs Universitario “D”.

Primera F2: Gimnasia “B” vs Quilmes “D”.

Primera F4: San Luis “C” vs St. Brendan ‘s Hockey Club “B”.

Primera G1: Asociación Coronel Brandsen vs Argentino “B”.