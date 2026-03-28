Sábado de rugby: La Plata recibe a CASI; Los Tilos visita Regatas

la plata tiene un compromiso de riesgo ante el casi, en gonnet /eldia

Se viene la tercera fecha del Top 14 de la URBA, que comienza a las 15:30, y los dos equipos platenses ya tienen formaciones confirmadas.

En el caso de Los Tilos, que viene de ganar el clásico, jugará de visitante contra Regatas con el cambio de sus pilares, el ingreso de Gianluca Broglia en la segunda línea y el reemplazo de Nicolás Fernández por Ignacio Guichon

Los Tilos: 1- Manuel Puertas, 2- Hipólito San Sebastián, 3- Adriel Armenti, 4- Gianluca Broglia, 5- Luciano Torboli, 6- Felipe Bares, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Bautista Gatti, 9- Marcos Albina, 10- Joaquín Tuculet, 11- Gastón Martínez, 12- Tomás Fernandez Armendariz, 13- Alfonso López Feybli, 14- Nicolás Fernández Vega, 15- Bautista Santamarina.

Mientras tanto La Plata, que será local del CASI, presentará una sola modificación respecto al equipo del sábado: la salida de Luca Juliano y el ingreso de Gastón Panigatti, pasando Francisco Cejas al centro de la cancha.

El equipo: 1- Ariel Del Cerro, 2- Joaquin Nuñez, 3- Martin Patat, 4- Bautista Ozog, 5- Ivan Kucic, 6- Segundo Pineda, 7- Nicolas Chiappani, 8- Tomás Bernasconi, 9- Manuel De la Fuente, 10- Santino Di Lucca, 11- Pedro Addiechi, 12- Francisco Paz Rizzoli, 13-Francisco Cejas, 14 Gastón Panigatti, 15- Tomás Suárez Folch.

Por el torneo de Primera A San Luis recibirá a San Albano por la recuperación y Universitario tendrá una visdita de riesgo a Pucará. El equipo Marista: 1- Joaquin Napolitano , 2- Mateo Caffaro, 3- Mateo Calistro; 4 lahuen Argemi, 5- Santiago Canal; 6- Martin Etchanchu, 7- Matías Perisinoto, 8- Santiago Gibert; 9- Martín Aereboe , 10- Segundo Blanco Fresco; 11- Felipe Hernández , 12- Benjamin Marban, 13- Facundo Gibert, 14- Facundo Cucolo; 15- Felipe Crispo.

Y la U tendrá este quince: 1- Lisandro Urréjola, 2- Manuel Urban, 3- Gerónimo Lagana; 4- Juan Herrero Ducloux, 5- Bautista Damioli; 6- Esteban Olivero, 7- Joaquín Herrera, 8- Sebastián Portunato; 9- Lorenzo Donofrio, 10- Fermín Esquerre; 11- Renato Grassi, 12- Patricio Cachaza, 13- Valentin Arturi, 14- Alejo Vergel; 15- Federico Espinosa.

En tanto que en Segunjda Albatros recibirá a El Retiro buscando volver a la victoria como local. El equipo: Golisciani , Cisneros, Ardaist; Sclani, Cochet; Toledo, J. Bisceglia , T. Bisceglia ; Manzo, Santin Blanes; Burgos, Malvetti , Ayala, Grassi; Joyce.