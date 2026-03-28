Lehecka, a la final del Masters 1000 de Miami

El checo Jiri Lehecka arrolló al francés Arthur Fils y se clasificó a la final de Miami, su primera de un torneo de categoría Masters 1000. El número 22 de la ATP, superó a Fils (31) por un doble 6-2 en sólo 75 minutos de juego en la primera de las semifinales, que se disputaron anoche.

El tenista de 24 años, les envió un aviso a los dos favoritos con una exhibición de tenis frente a Fils, en un duelo de debutantes en semifinales de Miami.

“Se siente genial. Sin duda es algo en lo que he estado trabajando durante todo el año y toda la pretemporada”, se felicitó Lehecka, que no cedió una sola oportunidad de break.

“Confié mucho en mi juego y en el trabajo que hice. No importaba cuándo, pero sabía que llegaría y hoy fue un buen ejemplo de cómo quiero jugar”, afirmó.

Además de su excelente momento de forma, el checo se vio también beneficiado por el desgaste que sufrió Fils el miércoles en cuartos de final.

Anoche la promesa francesa peleó durante casi tres horas ante el local Tommy Paul, al que neutralizó cuatro pelotas de partido seguidas en el tie break definitivo hasta celebrar el acceso a su primera semifinal Masters 1000.

Lehecka llegaba más fresco tras batir en sets corridos a la joven perla española Martín Landaluce.

El checo no ha cedido todavía un break en el torneo, lo que no lograba ningún finalista de un Masters 1000 desde Novak Djokovic en Shanghái en 2018.