Everton y la Cebra le apuntan al Promocional

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Los dos representantes de la Región en el certamen (ex Primera D), tienen varias novedades para la presente temporada
El Comité Ejecutivo de la AFA, en su última reunión, anticipó que el sorteo del Torneo Promocional Amateur 2026 (ex Primera D) se efectuará el próximo 16 de abril, aunque no hay fecha precisa del comienzo del certamen.
Mientras tanto, los dos representantes de la Región, llámese Everton y Estrella, ya tienen varias novedades para este año.,
La Cebra, por ejemplo, ya cuenta con nuevo cuerpo técnico. En los últimos días, se confirmó la llegada de Horacio “Chaco” Sosa, como nuevo entrenador, quien en esta nueva temporada estará acompañado por Maximiliano Obregón, como Ayudante de Campo Obregón; Mauro Noce como Preparador Físico; Walter González como Entrenador de Arqueros y Diego Sandoval, que tendrá la función de Analista de Video.
Por el lado de Everton, el entrenador para este año será Gustavo Bianco; mientras que Hernán Vercesi se hizo cargo del equipo que participa en la Liga.
“La idea es estar a la altura de la competencia y ser protagonista del torneo. Sé que no será nada fácil, pero nos estamos preparando para eso”, le dijo Gustavo Bianco a este diario. Y agregó: “Sabemos que el torneo tendrá su exigencia, por los rivales que tendremos enfrente. Por eso buscaremos llegar bien afilados para no desentonar. Everton, como dije, tiene que ser animador porque tiene jugadores para eso”.
Mientras tanto, el cuerpo técnico logró incorporar varios nombres. Una de las incorporaciones es Valentín Peñalva, ex Gimnasia, pero formado en Everton. Además, cerró el acuerdo con los hermanos Joaquín y Federico Luque, de Peñarol de Olmos; Nicolás Gauna, de Villa Montoro; Valentín Hiriart, de Cañuelas; Lisandro Reyes, de Cambaceres; Tomás Páez, Tomás Ibáñez, Federico Caro y Ciro Cejas, todos ex San Carlos; Juan Ramos y Facundo Di Sibio, ambos de Agropecuario.
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