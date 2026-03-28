San Carlos, con la necesidad de ganar para enderezar el rumbo

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Villa San Carlos, que viene en caída libre en el torneo de la B Metropolitana, buscará esta tarde recuperar la sonrisa, cuando a partir de las 14 y con el arbitraje de Ramiro Maglio, reciba en el Genacio Sálice a Comunicaciones, en un partido que forma parte de la octava fecha del certamen.
El Celeste viene de sufrir una dura derrota ante Dock Sud (0-2), que venía sin ganar en el torneo y último en las posiciones.
La actuación no fue para nada convincente, a tal punto que el entrenador Pablo Miranda se fue preocupado, porque el equipo sigue sin reaccionar y no está supliendo las expectativas que se generó a comienzos de año.
Con esas urgencias, el equipo de Berisso necesita recomponer su imagen ante un Comunicaciones de irregular campaña, que llega a Berisso en el décimo ligar con 8 unidades, a ocho del puntero, Excursionistas (16).
La idea del equipo Celeste es hacerse fuerte de local, pero hasta el momento, apenas pudo ganar uno (3-1 a Ituzaingó), en esa condición. O sea que llega con dos derrotas al hilo actuando ante su propia gente.
Para el compromiso de esta tarde, Pablo Miranda no dio a conocer la formación titular, como ya es habitual en él. Sin embargo, y tomando como referencia la última derrota, se especuló con mover algunas piezas en el once titular, aunque este diario pudo averiguar que el equipo sería el mismo que perdió ante Dock Sud.
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La octava fecha tendrá además estos partidos: A las 14, Arsenal vs. Laferrere y Camioneros vs. Ituzaingó; a las 16 lo harán Villa Dálmine vs. Deportivo Armenio, y a partir de las 20, Excursionistas vs. Brown (A).
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