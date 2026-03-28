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Deportes |Desde las 21:15

Racing inicia su sueño en la Copa Argentina

Racing inicia su sueño en la Copa Argentina

gustavo costas

28 de Marzo de 2026 | 03:38
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Racing se enfrentará esta noche con San Martín de Formosa, en un encuentro válido por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El partido, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Florencio Solá, será arbitrado por Andrés Gariano y televisado por TyC Sports.

Racing llega a este duelo en un muy buen momento, ya que viene de ganar en sus últimas presentaciones en el Apertura, donde se pudo recuperar luego de un desastroso inicio y ya acumula ocho partidos sin conocer la derrota.

Incluso se ilusiona con pelear en la tabla anual, que le otorga el título de Campeón de Liga a aquel equipo que finalice primero.

Pese a esta buena seguidilla, Racing no se debe confiar ya que protagonizó varios papelones en la Copa Argentina durante los últimos años frente a equipos de mucha menor categoría. Su mejor actuación en esta competencia se dio en el 2012, cuando alcanzó la final, mientras que en 2015 cayó en semifinales y en 2025 en Cuartos.

Del otro lado estará San Martín de Formosa, que de la mano de su director técnico Marcelo Rubino intentará dar la gran sorpresa para meterse en los 16avos de final.

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