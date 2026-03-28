Olmos recibe a For Ever y Estrella a San Lorenzo

la tercera fecha del apertura de la liga, con varios atractivos

Después de una semana sin actividad, debido a las inclemencias del tiempo, esta tarde a partir de las 16 se desarrollará la tercera fecha del Apertura, con la novedad de que se inicia el torneo de la “C”, con el estreno de DIVE, de Villa Elisa, como uno de los clubes nuevos a partir de esta temporada.

En Primera División, habrá partidos de interés, como así también en la Primera B.

Unidos de Olmos, el vigente tricampeón liguista, será local de For Ever, en uno de los partidos más destacados de la jornada. Este encuentro se llevará a cabo en la cancha de San Martín de Los Hornos (58 y 145).

Además, en Berisso, Estrella espera en 8 y 169 a San Lorenzo de Villa Castells, que entre semana, logró el primer triunfo en el Clasificatorio para el Federal Amateur.

En barrio Aeropuerto (7 y 629), Everton, que este año es conducido por Hernán Vercesi, ya que Gustavo Bianco tomó las riendas del equipo que competirá en el Promocional Amateur, enfrentará a Peñarol Infantil, con la idea de sumar el primer triunfo en el torneo.

Mientras que la Asociación Brandsen jugará de local en 52 y 161 frente a Nueva Alianza.

Por su parte, Fomento, que este año buscará pelear los primeros lugares, como sucedió en el Clausura pasado, enfrenta en 58 y 132 a CRIBA, que también apuesta sus cartas a conseguir el triunfo.

La tercera fecha del Apertura de la Liga Amateur Platense se completa con el siguiente cuadro de partidos: Círculo Cultural Tolosano vs. Polideportivo Gonnet (528 bis y 115); ADIP vs. Alumni (10 y 495) y Las Malvinas vs. CRISFA (528 y 140).

PARTIDAZO EN VILLA ELISA

Por la tercera fecha del Apertura de Primera B, Curuzú Cuatiá recibe desde las 16, en 411 y 21A, a San Martín de Los Hornos, que en la primera jornada se despachó con una goleada.

Para el Portugués será su primer partido, ya que tiene postergado el cruce inaugural con La Plata FC.

En otro de los partidos destacados que propone esta nueva jornada, Villa Montoro, que apenas pudo empatar en el debut, espera en 96 y 118 por Argentino Juvenil.

Y en el nuevo predio ubicado en 648 y 1, Tricolores, que ya lo estrenó en la primera fecha, enfrenta esta tarde a Romerense. Mientras que en Abasto (207 y 515), Expreso Rojo será local de la Comunidad Rural.

Además, Talleres vs. Porteño (66 y 174); Villa Lenci vs. Defensores (CB) (21 y 78); Argentino (J) vs. La Plata FC. (18 y 460) y 5 de Mayo vs. CF. Ringuelet (127 entre 8 y 9, Berisso).

ARRANCA LA C Y DEBUTA DIVE

Con el estreno de DIVE, de Villa Elisa, que visitará a 9 de Julio (42 y 127), se pone en marca desde las 16 el torneo de la C.

Además, Los Dragones vs. Universitario (415 y 117 bis); A. Popular vs. Unidos del Dique (117 y 523); San Juan (B) vs. NV. Argüello (146 y 515) y Poli. Gonnet vs. Banco Provincia (501 y 141).