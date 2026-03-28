Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |La tercera fecha del apertura comienza a las 16

Olmos recibe a For Ever y Estrella a San Lorenzo

Por la Primera B, Curuzú Cuatiá debuta ante el sorprendente San Martín. Arranca el torneo de la “C“ con el estreno de DIVE

Olmos recibe a For Ever y Estrella a San Lorenzo

la tercera fecha del apertura de la liga, con varios atractivos

28 de Marzo de 2026 | 03:39
Edición impresa

Después de una semana sin actividad, debido a las inclemencias del tiempo, esta tarde a partir de las 16 se desarrollará la tercera fecha del Apertura, con la novedad de que se inicia el torneo de la “C”, con el estreno de DIVE, de Villa Elisa, como uno de los clubes nuevos a partir de esta temporada.

En Primera División, habrá partidos de interés, como así también en la Primera B.

Unidos de Olmos, el vigente tricampeón liguista, será local de For Ever, en uno de los partidos más destacados de la jornada. Este encuentro se llevará a cabo en la cancha de San Martín de Los Hornos (58 y 145).

Además, en Berisso, Estrella espera en 8 y 169 a San Lorenzo de Villa Castells, que entre semana, logró el primer triunfo en el Clasificatorio para el Federal Amateur.

En barrio Aeropuerto (7 y 629), Everton, que este año es conducido por Hernán Vercesi, ya que Gustavo Bianco tomó las riendas del equipo que competirá en el Promocional Amateur, enfrentará a Peñarol Infantil, con la idea de sumar el primer triunfo en el torneo.

Mientras que la Asociación Brandsen jugará de local en 52 y 161 frente a Nueva Alianza.

LE PUEDE INTERESAR

Racing inicia su sueño en la Copa Argentina

LE PUEDE INTERESAR

El Rojo venció a Atenas (RC) y pasó sin despeinarse

Por su parte, Fomento, que este año buscará pelear los primeros lugares, como sucedió en el Clausura pasado, enfrenta en 58 y 132 a CRIBA, que también apuesta sus cartas a conseguir el triunfo.

La tercera fecha del Apertura de la Liga Amateur Platense se completa con el siguiente cuadro de partidos: Círculo Cultural Tolosano vs. Polideportivo Gonnet (528 bis y 115); ADIP vs. Alumni (10 y 495) y Las Malvinas vs. CRISFA (528 y 140).

PARTIDAZO EN VILLA ELISA

Por la tercera fecha del Apertura de Primera B, Curuzú Cuatiá recibe desde las 16, en 411 y 21A, a San Martín de Los Hornos, que en la primera jornada se despachó con una goleada.

Para el Portugués será su primer partido, ya que tiene postergado el cruce inaugural con La Plata FC.

En otro de los partidos destacados que propone esta nueva jornada, Villa Montoro, que apenas pudo empatar en el debut, espera en 96 y 118 por Argentino Juvenil.

Y en el nuevo predio ubicado en 648 y 1, Tricolores, que ya lo estrenó en la primera fecha, enfrenta esta tarde a Romerense. Mientras que en Abasto (207 y 515), Expreso Rojo será local de la Comunidad Rural.

Además, Talleres vs. Porteño (66 y 174); Villa Lenci vs. Defensores (CB) (21 y 78); Argentino (J) vs. La Plata FC. (18 y 460) y 5 de Mayo vs. CF. Ringuelet (127 entre 8 y 9, Berisso).

ARRANCA LA C Y DEBUTA DIVE

Con el estreno de DIVE, de Villa Elisa, que visitará a 9 de Julio (42 y 127), se pone en marca desde las 16 el torneo de la C.

Además, Los Dragones vs. Universitario (415 y 117 bis); A. Popular vs. Unidos del Dique (117 y 523); San Juan (B) vs. NV. Argüello (146 y 515) y Poli. Gonnet vs. Banco Provincia (501 y 141).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

La nafta súper pasó los $2 mil: el surtidor ya hace subir hasta la cerveza

Kicillof celebró el fallo: “Nos dieron la razón”

El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante

Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante

Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma

Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores

Una práctica de fútbol que no confirmó los once
Policiales
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma
“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa
Tiros y muerte durante un robo al músico “Ponte Perro”
Espectáculos
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán
Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia
Paul McCartney anuncia nuevo álbum inspirado en su juventud en Liverpool
“Ni idea”: sofía Gonet se desligó de Pettinato
Política y Economía
El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba
Un fallo clave: anulan la condena por YPF
La UCR quiere asegurarse los fondos que prometió Kicillof a los municipios
Comercio: suba salarial del 5%, en tres tramos
Mosquera seguirá al frente de UPCN Provincia
La Ciudad
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
VIDEO.- La Biblioteca Central regala libros en la calle
Martilleros: comicio con triunfo de la conducción
Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla