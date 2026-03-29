VIDEO | La frustración de Colapinto en Japón y el terrible choque de Bearman tras esquivarlo

El tránsito se cobra la vida de otro joven motociclista en La Plata
El tránsito se cobra la vida de otro joven motociclista en La Plata
La buena vibra platense se impuso al mal tiempo y se corrió la maratón: ya levantan los cortes en el Centro
Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Colapinto terminó 16º en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y no pudo sumar puntos
Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Con las misas de Domingo de Ramos arrancó la celebración de la Semana Santa en La Plata
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%
Un fin de semana para el olvido por cloacas rebalsadas en el barrio del Estado Único
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este domingo 29 de marzo
Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones
Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
Vigilia por Malvinas y la incómoda coincidencia con la vice Villarruel
Otro salvataje que llegó del Norte para el Gobierno, en medio de los escándalos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) desdramatizó su actuación en el GP de Japón y aseguró que tienen mucho tiempo para recuperarse y afrontar mejor el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami.
Además, el pilarense mostró empatía al preocuparse por el estado de salud del piloto británico Oliver Bearman (Haas) tras el duro choque que lo tuvo como protagonista en el circuito de Suzuka.
“Glad Ollie is mostly okay after that big crash (afortunadamente Ollie (Bearman) está bien tras ese gran choque)”, comenzó su publicación en redes sociales el argentino.
Y agregó: "¿Lo mejor? Tenemos un mes para rever todo y entender que paso este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy falta q algo haga click pero todo bien, ya va a llegar. Gracias Japón ¡y gracias a los argentinos q se acercaron! ¡Nos vemos pronto!"
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí