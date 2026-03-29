VIDEO | La frustración de Colapinto en Japón y el terrible choque de Bearman tras esquivarlo

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) desdramatizó su actuación en el GP de Japón y aseguró que tienen mucho tiempo para recuperarse y afrontar mejor el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami.

Además, el pilarense mostró empatía al preocuparse por el estado de salud del piloto británico Oliver Bearman (Haas) tras el duro choque que lo tuvo como protagonista en el circuito de Suzuka.

“Glad Ollie is mostly okay after that big crash (afortunadamente Ollie (Bearman) está bien tras ese gran choque)”, comenzó su publicación en redes sociales el argentino.

Y agregó: "¿Lo mejor? Tenemos un mes para rever todo y entender que paso este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy falta q algo haga click pero todo bien, ya va a llegar. Gracias Japón ¡y gracias a los argentinos q se acercaron! ¡Nos vemos pronto!"