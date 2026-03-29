Un fin de semana para el olvido por cloacas rebalsadas en el barrio del Estado Único

Vecinos de 530 entre 27 y 28, Tolosa, pusieron el grito en el cielo y manifestaron bronca porque desde hace casi seis días que conviven con las cloacas rebalsadas dentro de sus hogares.

Según relataron, varias veces se tomaron el trabajo de hacer que los desechos rebalsados se escurran por los desagües hogares, pero este domingo el problema era que "los desechos directamente se estancaban". En consecuencia tenían los baños repletos de líquidos cloacales y, por ende, debían lidiar con fuertes olores.

"Tengo tres reclamos realizados a ABSA desde el 6 de marzo pero hasta ahora no nos dieron bolillas. El problema nuevo ahora es que estos desechos no escurren y no se puede estar de tanto olor. Es insoportable vivir en esta situación. Es otro fin de semana en donde en vez de descansar tenemos que soportar este problema de la red cloacal de ABSA", sostuvo un usuario de la cuadra a la altura de la vivienda número 3216.