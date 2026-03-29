El tránsito se cobra la vida de otro joven motociclista en La Plata

La Plata vive otra jornada luctuosa por el tránsito. Esta vez, por un joven de 34 años que perdió la vida tras chocar en moto contra un poste del tendido eléctrico cuando transitaba por 520 y 197, a la altura de la localidad de Abasto, informaron fuentes calificadas.

Por el momento se investigan las causas del siniestro vial. De acuerdo con los primeros datos desprendidos de averiguaciones oficiales, en horas de la madrugada de hoy el motociclista se habría despistado y dio de lleno contra el palante de la red eléctrica. Si bien en principio no se habría tratado de un choque con otro rodado o con un tercero, serán los peritos y la Justicia quienes determinen con exactitud qué fue lo que ocurrió.

Se indicó que el joven vivía en Melchor Romero y que se desplazaba a bordo de una Motomel 110 al momento del trágico episodio.

En el lugar intervinieron policías y una ambulancia del SAME. Más allá del apremiante operativo, los médicos constataron en el lugar que el joven ya estaba fallecido.

El caso recayó en la UFI Nº14 de La Plata en donde fue caratulado "muerte por accidente".