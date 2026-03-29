Árboles caídos, calles anegadas y postes colgando: La Plata después de la tormenta

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Aunque la tormenta cesó, las consecuencias permanecen en la Ciudad. Al corte masivo de suministro eléctrico en localidades de la periferia y el centro platense, se sumaron reclamos por árboles caídos, postes colgando y calles inundadas.
En la zona de 3, entre 53 y 54, cayó la rama de un árbol sobre un auto y un cable de alta tensión. "Está a punto de cortarse. Hice mil reclamos previos y nada", contó un vecino a este diario y agregó: "El municipio no se acerca, es tierra de nadie".
En tanto, un frentista de Villa Elvira, advirtió que la esquina de 4 y 82 es "un lago y consecuencia de zanjas que no funcionan y calles mal hechas. Se necesitan obras para solucionar el problema".
En tanto, en Villa Castells, además de atravesar toda una mañana sin suministro eléctrico, están en alerta por postes de luz caídos. "Hay dos postes de luz colgantes en 494 entre 5 y 6. Necesitamos ayuda", explicó un frentista.
Recordemos que durante toda la mañana del domingo, tras el alerta amarilla y la tormenta que prevaleció en la Ciudad, se llevaron a cabo cortes simultáneos de luz. Cerca de las 13, en algunas localidad se restableció la energía.
No obstante, aunque la empresa prestataria confirmó que el 95 por ciento se había recuperado, vecinos advirtieron a este diario que seguían sin luz.
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