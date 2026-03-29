“No es de carambola”: apenas camina y ya rompió dos récords mundiales jugando al billar

Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones
Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Vigilia por Malvinas y la incómoda coincidencia con la vice Villarruel
En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares
Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España
Sueldos: el cobro atrasado por los feriados complica más al bolsillo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
En Villa Elisa los vecinos piden un semáforo para un cruce peligroso
Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%
Reclaman mejoras en las calles 610 y 615 entre Barrio Aeropuerto y 31
El grupo Tan Biónica cierra su gira en La Plata con un “show diferente”
El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un niño prodigio del billar en Inglaterra ya ha roto dos récords mundiales Guinness por jugar al billar y al snooker antes de su tercer cumpleaños. Jude Owens rompió el récord de la persona más joven en hacer un doblete de snooker a la edad de 2 años y 261 días. “Un doble bote en snooker es cuando dos bolas son embocadas legalmente con un solo golpe de la bola blanca en troneras diferentes”, explicó Guinness World Records en un comunicado de prensa. Owens continuó su hazaña rompiendo el récord de la persona más joven en realizar un tiro desde una piscina a la edad de 2 años y 302 días. “Un tiro de banco en el billar es cuando se golpea la bola blanca para que la bola objetivo salga de una o más bandas antes de que entre en una tronera”, explicó GWR. El padre del niño, Luke Owens, dijo que sabía que Jude se destacaría en este deporte desde la primera vez que tomó un taco. “Jude ha logrado mucho en tan poco tiempo, pero tener dos récords mundiales es probablemente un momento cumbre. ¿Cómo se puede superar eso?”, declaró el padre a Guinness World Records. “¿Si creo que algún día será campeón mundial? Como padre, siempre esperas que a tus hijos les vaya bien en la vida, así que esa sería su mayor aspiración si lo lograra”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí