“No es de carambola”: apenas camina y ya rompió dos récords mundiales jugando al billar

Un niño prodigio del billar en Inglaterra ya ha roto dos récords mundiales Guinness por jugar al billar y al snooker antes de su tercer cumpleaños. Jude Owens rompió el récord de la persona más joven en hacer un doblete de snooker a la edad de 2 años y 261 días. “Un doble bote en snooker es cuando dos bolas son embocadas legalmente con un solo golpe de la bola blanca en troneras diferentes”, explicó Guinness World Records en un comunicado de prensa. Owens continuó su hazaña rompiendo el récord de la persona más joven en realizar un tiro desde una piscina a la edad de 2 años y 302 días. “Un tiro de banco en el billar es cuando se golpea la bola blanca para que la bola objetivo salga de una o más bandas antes de que entre en una tronera”, explicó GWR. El padre del niño, Luke Owens, dijo que sabía que Jude se destacaría en este deporte desde la primera vez que tomó un taco. “Jude ha logrado mucho en tan poco tiempo, pero tener dos récords mundiales es probablemente un momento cumbre. ¿Cómo se puede superar eso?”, declaró el padre a Guinness World Records. “¿Si creo que algún día será campeón mundial? Como padre, siempre esperas que a tus hijos les vaya bien en la vida, así que esa sería su mayor aspiración si lo lograra”.