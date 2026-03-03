Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario

El Congreso Catastral del Bicentenario, uno de los encuentros más relevantes de la Agrimensura argentina donde estarán presentes muchos profesionales de La Plata y el resto del país, abrió la convocatoria para la presentación de ponencias que integrarán su programa académico. El evento se realizará el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata.

Organizado por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA), el Congreso se enmarca en la conmemoración de los 200 años del Departamento Topográfico, hito clave en la historia del ordenamiento territorial del país.

El presidente del CPA, Reinaldo Beain, destacó que el objetivo es “proyectar el futuro del ordenamiento territorial argentino con una mirada federal, promoviendo consensos técnicos sólidos y propuestas concretas para fortalecer la seguridad jurídica”.

Ejes y temas a tratar

Las ponencias deberán encuadrarse en alguno de los siguientes ejes:

* Agrimensura Legal

Mensura y determinación de límites; estado parcelario; derechos reales; relación con el registro inmobiliario; seguridad jurídica en la propiedad inmueble.

* Conjuntos Inmobiliarios

Nuevas formas de organización y ocupación del suelo; barrios cerrados y desarrollos urbanísticos; impacto territorial; adecuación normativa y técnica.

* Regularización Dominial

Herramientas técnicas e institucionales para ordenar el territorio; procesos de regularización en municipios; acceso a la tierra; garantía de derechos y planificación urbana.

El período de inscripción y envío de resúmenes estará abierto del 2 de marzo al 15 de mayo. La organización informó que se priorizarán trabajos con rigor técnico y aporte innovador, capaces de enriquecer el debate profesional y aportar herramientas concretas para la toma de decisiones.

El Congreso se proyecta como un espacio estratégico de intercambio académico y profesional para abordar los desafíos actuales y futuros del ordenamiento territorial argentino.