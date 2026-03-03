Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes |LA PALABRA DE GUILLERMO BARROS SCHELOTTO

"Enfrentamos al campeón y lo hicimos bien, con personalidad"

“Enfrentamos al campeón y lo hicimos bien, con personalidad”

Guillermo Barros Schelotto valoró el triunfo de Vélez / N. Braicovich

3 de Marzo de 2026 | 03:12
Edición impresa

Guillermo Barros Schelotto fue muy respetuoso en la conferencia de prensa y más allá de festejar el triunfo de Vélez sobre Estudiantes, con todo lo que eso significa, felicitó a los dos equipos aunque con una pequeña chicana por el tiempo adicionado. “Quiero resaltar lo hecho por dos equipos, porque el tiempo extra, en un encuentro tan disputado, tan al límite, fue de sólo cuatro minutos. Eso marca que los dos se dedicaron a ganar el partido”, destacó.

“Hablamos de tener cuidado con (Fabricio) Pérez. En el primer tiempo quisimos salir jugando corto y Estudiantes presionaba. Tuvieron tres situaciones claras. Queríamos dominar a Estudiantes a través del juego. Si nosotros le dábamos pelota y terreno nos iban a dominar y ganar”, continuó el entrenador velezano que valoró el tanto que anotó Florián Monzón, “era algo que venía buscando, seguramente le da confianza”.

“La importancia del partido de hoy era que los dos equipos veníamos en la punta. Enfrentamos al campeón, en su cancha, lo hicimos bien. El juego fue parejo. Nos impusimos. Hay que tener personalidad para jugar como lo hizo Vélez hoy”, continuó el Melli, que dijo que entiendió la reacción de los hinchas locales. “Es parte del folklore”.

“Desde que arrancó el campeonato veo un equipo serio, con personalidad, es difícil dominarlo. Llegamos a situaciones de gol a través del juego. Tenemos oportunismo, porque el gol de Monzón es un rebote. Hay muchas cosas que van haciendo al equipo”, cerró sobre su equipo.

UN PARTIDO APARTE CON LOS HINCHAS DEL PINCHA

Guillermo Barros Schelotto volvió a enfrentar a Estudiantes en el Jorge Luis Hirschi y ante esto, los hinchas albirrojos tuvieron un partido aparte con el Mellizo. Hubo algunos cantitos dedicados con cargadas por su identificación con Gimnasia y también algunos lo insultaron, como así también, le lanzaron algunos objetos.

Sin embargo, el folklore predominó y Guillermo no tuvo gestos ni ningún cruce con los plateístas y se enfocó solamente en el encuentro.

Día clave: qué sucede con el paro y Supercopa

Augusto Max: “Preparamos los partidos para ganar”

Mientras se ubicó en el banco de suplentes antes del inicio del encuentro, los hinchas le recordaron y lo cargaron con el triunfo 7-0 en el clásico platense de 2006. Si bien el Mellizo no estuvo en ese partido, se lo recordaron por su identificación con Gimnasia.

Después, ante sus eventuales protestas durante el partido, los hinchas le dedicaron cantitos mientras se levantó en el banco de suplentes y algunos también le dedicaron algunos insultos.

 

“Estudiantes tuvo tres chances claras de gol. El partido fue parejo”, dijo Guillermo

 

Sin dudas, el Mellizo vivió un primer tiempo enérgico, sobre todo por las decisiones del árbitro Sebastián Martínez. Reclamó cada jugada y además pidió algunas amarillas en infracciones de Estudiantes.

En el complemento, estuvo un poco más tranquilo, sobre todo, después del gol de Vélez. Y se paró solamente cuando no estuvo de acuerdo con algún falló de Sebastián Martínez.

Si bien un grupo minúsculo de hinchas le lanzaron algunos objetos, la situación no pasó a mayores. Hasta el propio Guillermo, con un gesto, minimizó la situación para seguir enfocado en el partido. De yapa, el Mellizo logró su segunda victoria consecutiva con el Fortín ante el Pincha.

