Engaño, armas y un viaje forzado sobre la Av. 520

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Dos delincuentes simularon tener a una menor descompuesta para lograr que la víctima detuviera su marcha en 520 y esquina 2
Un estremecedor caso de inseguridad sacudió a la región en las últimas horas, donde un automovilista de 34 años fue interceptado en plena vía pública, obligado a trasladarse por distintas zonas de la ciudad y finalmente liberado tras ser víctima de un feroz robo bajo amenazas.
De acuerdo al relato incorporado en la denuncia, todo se desencadenó cerca de las 9 de la mañana, cuando la víctima circulaba en su vehículo por la intersección de 520 y 2. En ese contexto, fue abordado por dos hombres que, mediante un engaño, lograron que detuviera la marcha. Uno de ellos le hizo señas y le manifestó que tenía una menor descompuesta, lo que motivó que el conductor abriera la puerta.
En ese instante, ambos sujetos se introdujeron en el auto y, exhibiendo armas de fuego, comenzaron a intimidarlo. Bajo amenazas constantes, lo obligaron a continuar conduciendo siguiendo un recorrido que incluyó distintas calles de esa zona, en un trayecto que se extendió por varios minutos y que mantuvo a la víctima bajo un estado de total vulnerabilidad.
Según se desprende de la presentación, en un momento del recorrido detuvieron la marcha frente a una vivienda sin numeración visible, con un portón de chapa negro. Allí, uno de los agresores descendió e ingresó al inmueble por unos minutos, mientras el otro permanecía dentro del rodado junto al conductor, siempre bajo amenaza.
Luego de ese breve lapso, según indicaron voceros a EL DIA, el asaltante regresó al vehículo y le ordenaron retomar la marcha hasta dirigirse hacia las inmediaciones de 121 y 525 bis, en la parte trasera de una estación de servicio. Fue en ese punto donde finalmente ambos descendieron y escaparon.
Durante todo el trayecto, los delincuentes no solo mantuvieron amenazada a la víctima, sino que además le sustrajeron su celular. Bajo coacción, lo obligaron a desbloquear el dispositivo y acceder a una aplicación de pagos digitales, desde la cual realizaron una transferencia de dinero a otra cuenta.
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Según se informó el episodio quedó caratulado como privación ilegal de la libertad agravada en concurso con robo. La investigación busca ahora reconstruir con precisión lo ocurrido e identificar a los responsables de un hecho que, por su violencia y planificación, genera una fuerte alarma.
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