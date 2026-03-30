Lluvia de tiros y un alumno muerto: así fue el momento de los disparos en la escuela de Santa Fe

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
VIDEO. Lluvia de tiros y muerte en una escuela: así fue el momento de los disparos de un alumno
Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
Una audiencia clave para definir el futuro de las causas contra la AFA
La nafta como un bien de lujo: quién captura el beneficio y quién paga el costo
Violencia en el ámbito sanitario: el modelo de FEMEBA que se proyecta en Iberoamérica
Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP
VIDEO. Durísimo golpe a un club de barrio de La Plata: "No nos vamos a rendir"
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Roberto García Moritán confesó todo sobre los rumores de romance con Virginia Gallardo
Sorprendente confesión de Pablo Echarri que tuvo a la política como eje principal
Irán confirmó la muerte del jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria
Otra denuncia por abuso reaviva el miedo a metros del Parque Pereyra
Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina
Energía renovable: una oportunidad que no parece tan cercana en la Región
UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense se prepara para despegar
Messi demandó a empresas que usan su marca para vender productos falsificados en plataformas digitales
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso
Los números de la suerte del lunes 30 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Emergencia vial en la Región: otra muerte en moto y cifras que alarman
IPS: comenzó a pagar los haberes de marzo a jubilados bonaerenses
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un video muestra el momento en el que un alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.
En las imágenes se observa cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos.
Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros tres resultaron heridos.
Tal como se informó, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, relató al canal de noticias TN que el hecho ocurrió en la entrada. También detalló que otros estudiantes notaron la situación confusa y atípica cuando vieron que salían chicos corriendo de un lado a otro. “Los docentes decían que (el atacante) era buen alumno y mostraba buena conducta”, sostuvo el funcionario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí