Lluvia de tiros y un alumno muerto: así fue el momento de los disparos en la escuela de Santa Fe

Un video muestra el momento en el que un alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

En las imágenes se observa cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos.

Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros tres resultaron heridos.

Tal como se informó, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, relató al canal de noticias TN que el hecho ocurrió en la entrada. También detalló que otros estudiantes notaron la situación confusa y atípica cuando vieron que salían chicos corriendo de un lado a otro. “Los docentes decían que (el atacante) era buen alumno y mostraba buena conducta”, sostuvo el funcionario.