Irán confirmó la muerte del jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria

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Se trata de Alireza Tangsiri, quien tenía a cargo el bloque del estrecho de Ormuz
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El gobierno de Irán confirmó hoy el fallecimiento de Alireza Tangsiri, el influyente comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria. La noticia llega días después de que Israel se adjudicara su eliminación durante un operativo militar contra el mando naval iraní.
La Guardia Revolucionaria informó a través de sus canales oficiales que el alto mando "sucumbió a heridas graves". Tangsiri era una de las figuras más visibles del ejército ideológico persa y un veterano de la guerra contra Irak en la década del `80.
La confirmación oficial convalida las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien el pasado 26 de marzo anunció que sus fuerzas habían neutralizado al jefe militar. Para la inteligencia de Israel, el comandante era el responsable directo de las operaciones de bloqueo en rutas comerciales estratégicas.
Bajo la conducción de Tangsiri, quien asumió el mando en 2018, la Marina de la Guardia reforzó su presencia en el Golfo. El militar había advertido en reiteradas ocasiones que Irán poseía la capacidad técnica para cerrar el estrecho de Ormuz si el país sufría una agresión externa.
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