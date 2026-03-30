Los precios de los autos 0KM bajan hasta 9% con impacto en las marcas tradicionales

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El mercado automotor argentino transita el mes de marzo con una reconfiguración de sus variables principales debido a la modificación de esquemas impositivos, la estabilidad en las cotizaciones de divisas y una mayor oferta por parte de las terminales. Estos componentes derivaron en una retracción de los importes finales de los vehículos 0 km, aplicada tanto en las listas de precios oficiales como en las bonificaciones que se otorgan en los puntos de venta.
Los registros actuales indican que los valores de cierre de las operaciones se ubican por debajo de los niveles observados dos meses atrás. Las comparaciones de precios entre ambos períodos permiten establecer que la tendencia a la baja en el costo de adquisición de unidades nuevas es un proceso que se consolidó antes de las comunicaciones institucionales recientes.
Este diagnóstico surge de un relevamiento realizado por la plataforma de comercialización de vehículos El Cero Km, sobre la base de transacciones concretadas en el mercado local. El estudio tomó como referencia una selección de modelos de diferentes segmentos y contrastó sus precios actuales en dólares con los valores vigentes hace sesenta días, detectando variaciones negativas en múltiples categorías.
La mayor modificación porcentual se registró en el Volkswagen T-Cross 170TSI, con una reducción del 9% al pasar de 28.705 a 26.259 dólares. En el rango de entre el 4% y el 6% de descenso se ubicaron los modelos Chevrolet Onix Plus LT y Onix Premier automático, la Ford Ranger XLS 4×2, el Audi A3 Sedán 35 TFSI y la Ranger V6 Limited. Otros vehículos, como los modelos Rampage Bighorn, Creta Safety Plus, Spin Premier, Tiguan R Line, Territory Titanium, Virtus Trendline y Tracker LTZ, presentaron ajustes de entre el 1% y el 2%.
El comportamiento de los precios varía según el tipo de vehículo, con un impacto más marcado en los segmentos de entrada y compactos para incentivar la rotación de inventario. Por su parte, las camionetas y los utilitarios deportivos de gama media y alta muestran retrocesos más acotados, con excepciones puntuales en el segmento de alta gama donde se observaron ajustes del 4%.
Anabella Guimarey, responsable de la plataforma El Cero Km, señaló que las reducciones de precios que se comunicaron de manera oficial en los últimos días ya se encontraban operativas en la red de concesionarios desde semanas previas. Según su análisis, las terminales procedieron a actualizar sus listas de precios de referencia para alinearlas con la realidad de los valores que ya se pactaban en las operaciones de salón.
Los datos del sector muestran que existe una respuesta por parte de los consumidores ante la expectativa de menores costos. Desde la firma indican que los anuncios formales funcionan como un activador de la demanda, validando percepciones que ya eran visibles en los puntos de venta físicos mediante descuentos directos sobre el precio de lista.
En cuanto a la participación por empresas, las marcas generalistas encabezan las reducciones de valores. Volkswagen presenta los movimientos más acentuados en modelos como T-Cross y Virtus, mientras que Chevrolet ajustó los precios de la línea Onix a sus niveles más bajos del último bimestre. Otras firmas como Ford, Fiat y Citroën siguen una trayectoria similar para mantener su volumen de ventas frente al avance de las marcas de origen chino, que alcanzaron una cuota de mercado del 6,5%.
La estrategia de ajuste de precios derivó en un incremento en el volumen de consultas y operaciones finalizadas a través de canales digitales. No obstante, el análisis del sector advierte que el foco de los compradores se traslada ahora hacia las herramientas de financiación, ante la necesidad de adecuar las cuotas mensuales a la capacidad de pago de los usuarios más allá del precio de contado de las unidades.
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