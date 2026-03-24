IPS: el 30 de marzo empieza el pago a los jubilados

Los jubilados que cobran sus prestaciones a través del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ya tienen disponible el calendario de pagos de marzo 2026. Las fechas de cobro se dan de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios de la entidad previsional de la provincia.

El calendario es el siguiente: lunes 30 de marzo, jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Pensiones sociales no tributivas con terminación de DNI en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Martes 31 de marzo: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla es el jueves 23 de abril.