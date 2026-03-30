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Denuncian que la unidad coronaria del Hospital San Martín de La Plata “se viene abajo”: roturas, baños clausurados y hormigas

Denuncian que la unidad coronaria del Hospital San Martín de La Plata “se viene abajo”: roturas, baños clausurados y hormigas
30 de Marzo de 2026 | 10:37

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Desde la comunidad del Hospital San Martín de La Plata volvió a efectuarse una nueva denuncia por las pésimas condiciones edilicias del área de unidad coronaria, un sector preponderante de la medicina platense. Según relataron, a raíz de las falencias de infraestructura "el servicio se viene abajo" en perjuicio tanto de pacientes como del personal del sector. 

Los denunciantes manifestaron que "este servicio se viene abajo desde hace años". Al respecto describieron que "hay habitaciones clausuradas sin baño" y que a pesar de las condiciones de deterioro "se siguen realizando internaciones". 

"Algunas veces no se tiene agua para la higiene de las manos, debiéndose recurrir al uso de sueros fisiológicos", describieron. En ese sentido, afirmaron que "tampoco se cuenta con agua potable para los pacientes y en la sala no hay agua caliente para que puedan higienizarse". 

En este contexto lamentaron que "el personal de enfermería no tiene baño para sus necesidades". 

Además indicaron que es común "respirar el olor nauseabundo que sale de las cañerías". 

Asimismo, alertaron por conexiones eléctricas a la intemperie, con cables y tomacorrientes sueltos e inestables que representan un peligro para todas las personas que transitan el área, ya sea pacientes, profesionales y trabajadores de mantenimiento y limpieza.  

Tanto en techos como en paredes se observa el desprendimiento de pintura debido a la filtración de humedad y la falta de mantenimiento. En el caso de los baños la situación es extrema porque "faltan sanitarios" y no se pueden usar. 

Desde la comunidad hospitalaria insistieron en que "tenemos habitaciones con baños clausurados y siguen internando pacientes". "Tampoco hay agua caliente que es fundamental para bañarse", añadieron.  

A su vez, alertaron que "por las noches se han encontrado a pacientes repletos de hormigas en el rostro". 

"Es imposible brindar el servicio en estas condiciones tan precarias. Desde hace más de 15 años que la situación está en declive. Pasa el tiempo y a esta altura ya puede decirse que es prácticamente imposible trabajar", lamentaron. 

A raíz de ese panorama solicitaron que "de una vez por todas se tomen las medidas necesarias para el reacondicionamiento del servicio". "Es importante que se realicen las obras y los arreglos correspondientes para que la unidad coronaria que pueda funcionar como corresponde y tanto los pacientes como el personal no tengan que pasar por esas peripecias", reclamaron. 

 

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