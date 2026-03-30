Denuncian que la unidad coronaria del Hospital San Martín de La Plata “se viene abajo”: roturas, baños clausurados y hormigas

Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
VIDEO. Lluvia de tiros y muerte en una escuela: así fue el momento de los disparos de un alumno
Una audiencia clave para definir el futuro de las causas contra la AFA
Arrancó la campaña antigripal gratuita para los afiliados de PAMI: barrio por barrio, los vacunatorios en La Plata
Sorprendente confesión de Pablo Echarri que tuvo a la política como eje principal
Violencia en el ámbito sanitario: el modelo de FEMEBA que se proyecta en Iberoamérica
Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP
VIDEO. Durísimo golpe a un club de barrio de La Plata: "No nos vamos a rendir"
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Irán confirmó la muerte del jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria
Sueldos estatales de Nación: el calendario de aumentos mes a mes y los nuevos topes
Nuevo escándalo para Gran Hermano: Brian Sarmiento enfrenta una dura denuncia de Diana, la madre de sus hijas
Roberto García Moritán confesó todo sobre los rumores de romance con Virginia Gallardo
Eutanasia en Argentina: cinco proyectos buscan ampliar el derecho a elegir cómo morir
Otra denuncia por abuso reaviva el miedo a metros del Parque Pereyra
Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina
Energía renovable: una oportunidad que no parece tan cercana en la Región
UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense se prepara para despegar
Messi demandó a empresas que usan su marca para vender productos falsificados en plataformas digitales
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso
Los números de la suerte del lunes 30 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Desde la comunidad del Hospital San Martín de La Plata volvió a efectuarse una nueva denuncia por las pésimas condiciones edilicias del área de unidad coronaria, un sector preponderante de la medicina platense. Según relataron, a raíz de las falencias de infraestructura "el servicio se viene abajo" en perjuicio tanto de pacientes como del personal del sector.
Los denunciantes manifestaron que "este servicio se viene abajo desde hace años". Al respecto describieron que "hay habitaciones clausuradas sin baño" y que a pesar de las condiciones de deterioro "se siguen realizando internaciones".
"Algunas veces no se tiene agua para la higiene de las manos, debiéndose recurrir al uso de sueros fisiológicos", describieron. En ese sentido, afirmaron que "tampoco se cuenta con agua potable para los pacientes y en la sala no hay agua caliente para que puedan higienizarse".
En este contexto lamentaron que "el personal de enfermería no tiene baño para sus necesidades".
Además indicaron que es común "respirar el olor nauseabundo que sale de las cañerías".
Asimismo, alertaron por conexiones eléctricas a la intemperie, con cables y tomacorrientes sueltos e inestables que representan un peligro para todas las personas que transitan el área, ya sea pacientes, profesionales y trabajadores de mantenimiento y limpieza.
Tanto en techos como en paredes se observa el desprendimiento de pintura debido a la filtración de humedad y la falta de mantenimiento. En el caso de los baños la situación es extrema porque "faltan sanitarios" y no se pueden usar.
Desde la comunidad hospitalaria insistieron en que "tenemos habitaciones con baños clausurados y siguen internando pacientes". "Tampoco hay agua caliente que es fundamental para bañarse", añadieron.
A su vez, alertaron que "por las noches se han encontrado a pacientes repletos de hormigas en el rostro".
"Es imposible brindar el servicio en estas condiciones tan precarias. Desde hace más de 15 años que la situación está en declive. Pasa el tiempo y a esta altura ya puede decirse que es prácticamente imposible trabajar", lamentaron.
A raíz de ese panorama solicitaron que "de una vez por todas se tomen las medidas necesarias para el reacondicionamiento del servicio". "Es importante que se realicen las obras y los arreglos correspondientes para que la unidad coronaria que pueda funcionar como corresponde y tanto los pacientes como el personal no tengan que pasar por esas peripecias", reclamaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí