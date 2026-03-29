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Política y Economía |Los primeros postulantes serían enviados a la Cámara Alta esta semana

Vacantes en la Justicia: el Gobierno, a la caza de los votos

El oficialismo negocia con la oposición en el Senado para completar más de 200 lugares en tribunales de todo el país. Cargos por apoyo como moneda de cambio

Vacantes en la Justicia: el Gobierno, a la caza de los votos
29 de Marzo de 2026 | 20:49

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El oficialismo en el Senado ya negocia con representantes de todos los bloques para tratar de completar las más de 200 vacantes existentes en la justicia federal y nacional. La idea es que los pliegos sean aprobados con el mayor consenso posible y que cada postulante tenga arriba de 40 votos.

Con ese objetivo en mente, en la última semana se aceleraron los contactos entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

Con el impulso de los pliegos judiciales, el Gobierno busca además tomar el control de la agenda parlamentaria y reactivar la alicaída actividad en el Congreso -sobre todo en el Senado-, que quedó estancado tras las revelaciones en la causa $Libra, que involucran a los hermanos Javier y Karina Milei. A eso se suma la polémica por las denuncias que ponen en cuestión la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Casa Rosada busca dar vuelta la página promoviendo una nueva serie de proyectos de ley.

En ese marco es que se inscriben las vacantes a completar. Entre la justicia nacional y federal, sumando jueces, fiscales y defensores oficiales, son más de 300 los tribunales sin titular.

Sólo en lo que hace a los juzgados, el déficit asciende a 209 cargos. Muchos de ellos se acumularon durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, pero casi una cantidad similar se sumaron durante los más de dos años y medio que Mariano Cúneo Libarona ocupó la cartera de Justicia, durante los cuales no envió un solo pliego al Senado para completar los casilleros vacíos.

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Hasta que Cúneo Libarona dejó el Ministerio, el gobierno sólo había pedido el acuerdo para tres jueces, todos ellos para prorrogarles su magistratura por cinco años después de que cumplieran los 75. Dos ya fueron aprobados.

El restante está a la espera de su tratamiento en la Comisión de Acuerdos, que conduce el oficialismo a través del riojano Juan Carlos Pagotto, quien responde a los primos Martín y Eduardo Menem y, por tanto, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ese pliego es nada más ni nada menos que el de Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación Penal que cumplirá 75 años en noviembre y que a su vez es el padre del actual ministro de Justicia.

La audiencia pública en la que el camarista deberá defender su pliego ente la Comisión de Acuerdos está prevista para el próximo 16 de abril.

Primera tanda

Según adelantaron fuentes libertarias, la primera tanda de pliegos constará de 62 candidatos para ocupar vacantes de juzgados nacionales con asiento en la Capital Federal. Se espera que este listado ingrese al Senado esta misma semana para poner en marcha los plazos reglamentarios para su discusión en comisión.

Si bien la idea del Gobierno es traspasar la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires −incluso firmó un convenio con la administración de Jorge Macri para pasarle los juzgados laborales−, la emergencia es tal que la Casa Rosada decidió hacerse cargo de llenar las vacantes.

Tras ello será el turno de las postulaciones para completar casi un centenar y medio de juzgados federales distribuidos a lo largo del país.

Cada caso, se descuenta, será motivo de negociaciones con la oposición: el Gobierno dará lugares a cambio de garantizarse en ambas cámaras los votos para los proyectos de ley que impulsará en las próximas semanas y meses.

En este escenario, senadores y gobernadores de todos los partidos (entre ellos algunos peronistas) ya tienen en sus manos las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, de donde podrán elegir el candidato que ellos quieran impulsar para ocupar un juzgado federal.

La elección, sin embargo, no quedará completamente librada al azar, ya que el Gobierno se reservó para sí el derecho de “tachar” a algunos de los ternados.

“Los que tienen una equis roja es porque no son del agrado de Gobierno, ya sea porque tenemos sospechas de corrupción o de que no serán imparciales en el ejercicio de su función”, advirtieron voceros oficialistas y confirmaron que es “cuestión de días” para que el Ejecutivo por fin envíe los pliegos con los nominados.

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