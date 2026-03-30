Otra denuncia por abuso reaviva el miedo a metros del Parque Pereyra

El miedo vuelve a instalarse en una zona que ya conoce de cerca el horror. A pocas cuadras de uno de los accesos al Parque Pereyra Iraola -escenario de uno de los casos más estremecedores de 2025- una nueva denuncia por abuso sexual encendió todas las alarmas en Villa Elisa y reavivó un antecedente que todavía estremece.

Según pudo saber EL DIA, el hecho ocurrió en las últimas horas sobre Camino General Belgrano, a la altura de las calles 407 y 405, en inmediaciones directas a uno de los ingresos al predio donde, en noviembre de 2025, una joven fue raptada, retenida durante horas y violada. Aquel caso terminó con la detención de un sargento policial, pero su brutalidad dejó una marca profunda en la región.

Ahora, el nuevo episodio -aún bajo investigación- presenta características distintas, pero igualmente inquietantes por el contexto y la cercanía geográfica.

De acuerdo a la denuncia, una mujer de 33 años caminaba en horas de la tarde rumbo a su casa cuando fue interceptada por un hombre que se movilizaba en una camioneta. El sujeto, que aparentaba conocerla o al menos generar confianza, detuvo la marcha, la saludó y le ofreció acercarla unos metros, dado que su destino estaba a escasa distancia.

La víctima, tomada por sorpresa y creyendo reconocerlo, aceptó subir al vehículo. El trayecto fue breve. Apenas unos metros por Camino Belgrano hasta la zona de su domicilio. Sin embargo, lo que parecía un gesto derivó en una situación completamente inesperada.

Siempre según su relato, al momento de descender, el conductor se abalanzó sobre ella dentro del habitáculo. Intentó besarla por la fuerza, le sujetó el rostro y comenzó a tocarla sin su consentimiento en distintas partes del cuerpo. La secuencia fue rápida, pero lo suficientemente violenta como para dejarla en estado de shock.

La mujer logró zafarse, abrió la puerta y descendió del vehículo. Antes de retirarse, el agresor -lejos de mostrar arrepentimiento- se habría reído y escapado por Camino Belgrano en dirección a calle 403, perdiéndose de vista.

La denunciante aseguró que no hubo amenazas ni exhibición de armas, y que todo ocurrió en cuestión de segundos. Sin embargo, fue contundente al afirmar que se trató de un abuso sexual con tocamientos por encima de la ropa.

En su declaración, aportó datos que podrían ser clave para la investigación: el sospechoso tendría entre 35 y 40 años. Además, indicó que se movilizaba en una Ford Ecosport color dorado, con vidrios polarizados, y aportó una patente que ahora es materia de análisis.

Otro punto relevante es la posible existencia de cámaras de seguridad en la zona, tanto municipales como privadas, especialmente sobre Camino Belgrano y en las intersecciones cercanas, lo que podría permitir reconstruir el recorrido del vehículo e identificar al agresor.

Por estas horas, la causa avanza con cautela. Todo está bajo análisis y no se descarta ninguna hipótesis. Lo que sí es un hecho es que la denuncia vuelve a poner el foco sobre un sector que ya fue escenario de un ataque aberrante.

La cercanía entre ambos episodios genera preocupación entre vecinos y autoridades. Aunque no hay elementos que permitan vincularlos directamente, el antecedente reciente en el Parque Pereyra Iraola funciona como una sombra inevitable.

Mientras la investigación avanza en la Justicia, el caso expone una vez más la vulnerabilidad en situaciones cotidianas y la facilidad con la que un engaño puede transformarse en un episodio traumático.