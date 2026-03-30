Vacunación y chequeos gratuitos: barrio por barrio, las jornadas de acceso a la salud en La Plata

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La Municipalidad de La Plata difundió la agenda de salud que se desarrollará esta semana en distintas localidades de la ciudad con el fin de concientizar, informar, prevenir y detectar enfermedades de manera temprana.
Las tareas contemplarán la aplicación de vacunas de calendario, antigripal, contra el dengue y el HPV, chequeos integrales de jóvenes deportistas, tomas de tensión arterial, talleres de RCP y vacunación para perros y gatos.
Además, la Secretaría de Salud municipal realizará testeos de VIH y sífilis, brindará asesoría en métodos anticonceptivos, colocará sistemas intrauterinos (SIU) e implantes subdérmicos (chip anticonceptivo), tomará muestras de PAP y entregará repelentes y folletería informativa sobre dengue.
Vale destacar que, en paralelo a los cronogramas semanales, en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) el Municipio continúa aplicando vacunas de calendario, además de antigripales y contra el sarampión, el covid y el dengue.
LUNES 30 – DE 9:00 A 12:00
CAPS N° 1 - 144 bis y 59 bis, Los Hornos
En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, se tomarán muestras de PAP.
LUNES 30 – DE 8:00 A 14:00
Escuela Primaria N° 71 - 140 entre 49 y 50, San Carlos
Se desarrollará una jornada de vacunación de calendario.
LUNES 30 – DE 8:00 A 12:00
CAPS N° 11 – 143 y 414 bis, Arturo Seguí
Se tomarán muestras para PAP, se colocarán SIU e implantes subdérmicos y se aplicarán vacunas de calendario y antigripal a adultos y niñeces.
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LUNES 30 – DE 13:00 A 17:00
CAPS N° 26 – 122 y 604, Villa Elvira
Se brindará una charla sobre prevención del cáncer de cuello uterino en sala de espera, se tomarán muestras para PAP, se controlará la tensión arterial y se aplicarán vacunas de calendario y antigripal para adultos y niñeces.
LUNES 30 – DE 8:00 A 12:00
CAPS N° 15 – 520 y 118, Tolosa
En el marco del mes de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, habrá una jornada de salud sexual con toma de muestras para PAP, asesoría en métodos anticonceptivos, testeos de VIH y sífilis y vacunación contra el HPV.
LUNES 30 – DE 9:00 A 13:00
Club El Rincón - 443 y 134
Como parte de la iniciativa Club de Jugadores, personal de salud aplicará vacunas de calendario, concretará controles odontológicos, de peso, talla, agudeza visual y presión arterial y realizará electrocardiogramas a deportistas de entre 6 y 18 años del club.
LUNES 30 – DE 12:00 A 14:00
Delegación de Arana - 131 entre 636 y 637
Como parte del Plan Municipal de Prevención de Dengue y bajo la modalidad puerta a puerta, se aplicarán vacunas contra la enfermedad y se entregarán repelentes y folletería informativa en las casas del barrio.
MARTES 31 – DE 9:00 A 11:00
Club Monasterio - 12 y 85, Villa Elvira
Se desarrollará una jornada de vacunación de calendario y antigripal para adultos y niñeces y se realizarán testeos de VIH y sífilis.
MARTES 31 – DESDE LAS 12:30
Delegación de Villa Elvira – 82 entre 7 y 8
Como parte de la Campaña Municipal de Prevención del Dengue, se vacunará a trabajadores/as de la delegación y se les entregarán repelentes y folletería informativa.
MARTES 31 Y MIÉRCOLES 1° – DE 9:00 A 12:00
Club de Fomento Arturo Seguí - diagonal 145 entre 415 y 416
Habrá vacunación para perros y gatos por orden de llegada.
MIÉRCOLES 1° – DE 9:00 A 13:00
Taller Protegido Los Tilos - 4 entre 35 y 36, casco urbano
En el marco del Plan Municipal de Prevención del Dengue, se aplicarán vacunas contra la enfermedad, se entregará folletería informativa y se distribuirán repelentes. También habrá vacunación de calendario.
MIÉRCOLES 1° – A LAS 17:30
LISFI - Capital Chica - 174 y 66, Los Hornos
Se brindará un taller de RCP.
MIÉRCOLES 1° – DE 12:00 A 15:00
Club San Martín - 119 entre 530 y 531, Tolosa
Se aplicarán vacunas de calendario y antigripal a adultos y niñeces y se realizarán controles de tensión arterial.
MIÉRCOLES 1° – DE 14:00 A 17:00
Centro de jubilados Amistad compartida - 418 entre 146 y 147, Arturo Seguí
Se realizará una jornada de vacunación destinada a adultos mayores de 65 años.
MIÉRCOLES 1° – DE 9:00 A 13:00
Club Talleres del Ferrocarril - 52 y 131, San Carlos
Como parte de la iniciativa Club de Jugadores, personal de salud aplicará vacunas de calendario, concretará controles odontológicos, de peso, talla, agudeza visual y presión arterial y realizará electrocardiogramas a deportistas de entre 6 y 18 años del club.
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