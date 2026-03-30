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Sueldos estatales de Nación: el calendario de aumentos mes a mes y los nuevos topes

El Gobierno oficializó las subas para el personal de la administración pública hasta mayo

Sueldos estatales de Nación: el calendario de aumentos mes a mes y los nuevos topes
30 de Marzo de 2026 | 10:24

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El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva escala de aumentos salariales para los empleados de la administración pública nacional, tanto para personal permanente como transitorio a través del Decreto 206/2026.

La medida, que tiene carácter retroactivo, se instrumentó tras la homologación de las actas acuerdo selladas a principios de este mes.

El cronograma de incrementos se aplicará de forma escalonada de la siguiente manera: un 2,5% para enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y un 1,5% final en mayo. Estas subas se calculan sobre las retribuciones habituales y regulares vigentes al cierre del mes inmediato anterior.

El nuevo esquema también fija los techos para las remuneraciones máximas por servicios extraordinarios. Estos topes se ubicaron en $791.210 para el primer mes del año y alcanzarán los $851.392 hacia el cierre del cuatrimestre, sin contemplar adicionales por zona o premios por asistencia.

A su vez, se mantendrán los valores de las sumas fijas remunerativas que no son bonificables hasta finales de mayo. El objetivo de la medida es unificar los criterios de liquidación para todas las entidades.

La normativa impacta directamente en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), extendiendo los ajustes a diversos suplementos y compensaciones del sector. La actualización abarca desde los reintegros por gastos de comida y movilidad.

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