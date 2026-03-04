Lo último en la guerra de Medio Oriente: ataques con misiles sobre Israel, bombardeos en Irán, ataques y combates en Líbano

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán registró nuevos episodios de ataques y operaciones militares en Medio Oriente durante las últimas horas.
En Jerusalén se escucharon explosiones luego de que el ejército israelí detectara el lanzamiento de misiles desde Irán. Periodistas de AFP reportaron detonaciones en la ciudad, mientras que los servicios de emergencia indicaron que no se registraron víctimas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron tres alertas en menos de dos horas ante la detección de proyectiles dirigidos hacia territorio israelí. Los sistemas de defensa aérea fueron activados para interceptarlos y, tras las operaciones, las autoridades informaron que los residentes podían salir de los refugios.
Más tarde, las fuerzas armadas confirmaron una nueva oleada de misiles iraníes. Las sirenas de alerta se activaron en Tel Aviv y en otras zonas del país. El Comando del Frente Nacional envió notificaciones a teléfonos móviles con instrucciones para que la población se dirigiera a áreas protegidas y permaneciera allí hasta recibir nuevas indicaciones.
El ejército israelí informó que lanzó una nueva serie de ataques aéreos contra infraestructuras militares en Teherán. Periodistas en la capital iraní reportaron fuertes explosiones durante la noche.
Medios iraníes también informaron detonaciones en otras ciudades del país, entre ellas Bandar Abás, ubicada en el Golfo Pérsico, y Tabriz, en el noroeste.
Según la Media Luna Roja Iraní, los bombardeos registrados en decenas de ciudades del país dejaron al menos 555 muertos. Medios estatales iraníes informaron más de 1.000 fallecidos entre civiles y militares desde el inicio de los ataques, una cifra que no ha sido verificada de manera independiente.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indicó que unas 100.000 personas abandonaron Teherán en los dos días posteriores al comienzo de los bombardeos.
Se observan estelas de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya, en medio de una nueva andanada de ataques con misiles iraníes / AFP
Las operaciones militares también alcanzaron a Líbano. Durante la madrugada, Israel bombardeó nuevamente el sur de Beirut, zona considerada bastión del movimiento Hezbolá.
Autoridades libanesas informaron que tres personas murieron en ataques israelíes contra dos automóviles cerca de la capital. Desde el inicio de la ofensiva, el gobierno libanés reportó al menos 72 muertos y más de 83.000 desplazados.
El ejército israelí había instado previamente a la población a evacuar un suburbio de Beirut ante el incremento de los enfrentamientos con Hezbolá en el sur del país.
En el Golfo Pérsico se registró una explosión cerca de un petrolero anclado a 30 millas náuticas al sureste de Mubarak Al Kabeer, en aguas de Kuwait.
La UK Maritime Trade Operations informó que el capitán del buque reportó haber visto y escuchado una fuerte detonación en el costado de babor. Tras el incidente se detectó petróleo en el agua procedente de uno de los tanques de carga. La tripulación resultó ilesa.
En el plano marítimo, la empresa alemana Hapag-Lloyd suspendió las reservas de carga hacia y desde el Golfo debido al conflicto.
Irán afirmó que mantiene control sobre el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Empresas de análisis indicaron que el tráfico de petroleros en esa vía cayó un 90% en una semana.
Las hostilidades se extendieron a otros países de la región. Arabia Saudita informó que interceptó tres misiles de crucero cerca de la ciudad de Al Kharj.
La OTAN interceptó un misil iraní que se aproximaba al espacio aéreo de Turquía. Según autoridades turcas, el proyectil tenía como objetivo una base militar en Chipre pero se desvió de su trayectoria.
En Bagdad, drones fueron derribados cerca del aeropuerto internacional, donde se encuentra una base militar con presencia estadounidense. En Irak, una milicia chií se atribuyó un ataque con drones dirigido a tropas de Estados Unidos.
Además, se registraron ataques con drones contra instalaciones diplomáticas y militares estadounidenses en varios países del Golfo.
El gobierno de Qatar evacuó a residentes que viven cerca de la embajada de Estados Unidos en Doha como medida preventiva. Las autoridades informaron que las personas fueron trasladadas a alojamientos temporales.
Canadá anunció que trabaja para repatriar a ciudadanos que permanecen en Medio Oriente. La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, informó que se están organizando vuelos comerciales, vuelos chárter y traslados terrestres hacia países vecinos.
Más de 2.000 canadienses solicitaron asistencia para abandonar la región desde el inicio de las hostilidades.
El cierre del espacio aéreo en varios países —entre ellos Irán, Israel, Qatar, Siria, Irak, Kuwait y Bahréin— provocó cancelaciones y desvíos de vuelos que afectaron a cientos de miles de pasajeros.
El conflicto comenzó el fin de semana con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el líder supremo iraní, Ali Jamenei, quien gobernaba el país desde 1989.
Según el Mando Central de Estados Unidos, seis militares estadounidenses murieron desde el inicio de la guerra.
Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses y objetivos en varios países de la región. En Israel murieron al menos 11 personas, nueve de ellas en un ataque contra una sinagoga en la ciudad de Beit Shemesh.
Las autoridades iraníes prevén que el consejo de gobierno provisional nombre a un nuevo líder supremo tras la muerte de Jamenei.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la operación militar busca destruir las capacidades navales y de misiles de Irán e impedir que el país desarrolle armas nucleares.
En Washington, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba limitar los poderes del presidente para continuar las operaciones militares.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que el objetivo de la ofensiva no es un cambio de régimen en Irán.
