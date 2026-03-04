Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia
VIDEO.- Persecución policial, choque, detenidos y heridos en La Plata
Una impresionante persecución policial terminó en un choque en Barrio Norte de La Plata hace instantes. Por el hecho hay tres detenidos y varias personas heridas, indicaron fuentes policiales a Diario EL DIA.
Según informaron testigos a este medio, “la gente de los autos estaban heridos”. El operativo, que concluyó en la intersección de 15 y 33, resultó con tres detenidos y varias personas asistidas por personal médico.
Efectivos policiales participaban de la persecución cuando en una arriesgada maniobra de los delincuentes, terminaron impactando con al menos dos vehículos estacionados en la esquina, un Toyota Corolla y un Citroën C3. Ambos rodados quedaron con importantes daños materiales mientras en el que escapaban los individuos, que tenía un pedido de captura, quedó incautado.
A su vez, se secuestraron elementos con aparentes fines delictivos como barretas, pasamontañas, guantes y dinero en efectivo. Las personas heridas se encuentran fuera de peligro y personal del Comando de Patrullas trabaja en el lugar para desviar el paso.
