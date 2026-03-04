Atentado a la AMIA: piden la captura de quien fuera la mano derecha del exlíder iraní Khamenei

Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas
El fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, solicitó la captura nacional e internacional de un nuevo imputado por el ataque terrorista a la mutual judía, perpetrado el 18 de julio de 1994.
Se trata de Alí Asghar Hejazi, un alto jerarca iraní acusado de ser uno de los principales autores intelectuales del atentado.
En paralelo, la fiscalía exigió que se agilicen las notificaciones a los demás prófugos para avanzar definitivamente hacia la etapa de juicio oral y público en ausencia.
EN DESARROLLO
